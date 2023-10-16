Shaman с раненой ногой станцевал на разбитом стекле на концерте

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В программе музыканта есть песня «Танцы на стеклах». Исполняя ее, Shaman с завязанными глазами проходит по битому стеклу. И хотя певец заранее учился ходить по стеклу, во время концерта 14 октября он все же поранил ногу.

«Я сразу это заметила, потому что он уже начал прямо хромать. И он дотанцовывал. Он даже когда вышел петь уже „Я русский“, он хромал», - рассказала мать артиста Людмила Дронова.

И все же на следующий день, во время воскресного концерта Shaman решил повторить номер, хотя левая нога у него была перевязана.

Ранее стало известно, что Shaman спел дуэтом с пятилетним незрячим мальчиков в Кремле. У ребенка была мечта - спеть вместе с музыкантом. И на концерте его мечта исполнилась. Во время выступления Shaman пошел в зал, подошел к ребенку и отдал ему микрофон, чтобы тот спел куплет песни «Улетай».