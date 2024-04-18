18 апреля 2024, 11:56

Shaman разрешил нижегородской певице исполнять свой хит

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Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, официально разрешил певице Наталии Ивановой из Нижнего Новгорода исполнять композицию «Встанем». Артистка сообщила об этом сайту Newsroom24.

Она рассказала журналистам, что встретила Shaman на мероприятии в честь 75-летия советского и российского артиста Юрия Куклачева.

Дронов поздравил клоуна с юбилеем, а нижегородка спела «Черного кота». За кулисами Иванова смогла лично пообщаться с Shaman. Она рассказала, что любит творчество певца. Более того, в прошлом году в свою концертную программу она включила композицию «Встанем». Девушка пояснила, что таким образом решила поддержать свою страну как супруга офицера и патриот.

«У композиции „Встанем“ особенный посыл. Эта песня - гимн, память и благодарность героям России прошлых и настоящих лет», - добавила она.

Дронова растрогал рассказ Ивановой, он благословил ее на исполнение своей песни.

Дрессировщик Юрий Куклачев также рассказал, что его кошкам нравятся песни Shaman. По его словам, животные полюбили творчество певца за своеобразный тембр голоса.

Концерты Музыка Shaman Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 12:53
Принц Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон
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Болезнь Кейт Миддлтон ослабила напряженную атмосферу в королевской семье. Герцог Сассекский Гарри поддержал принцессу, узнав о ее диагнозе, сообщил Closer Magazine.

Журналисты уточнили, что Гарри связался с Кейт, посмотрев ее эмоциональный ролик с рассказом о выявленном у нее онкологическом заболевании.

По данным издания, для Кейт очень значима поддержка со стороны принца Гарри, так как они всегда хорошо относились друг к другу.

Герцог также обрадовался возобновлению общения. По информации королевского инсайдера, Гарри рассчитывает пообщаться с братом Уильямом во время поездки в Великобританию.

Тем временем Герцогиня Меган Маркл отказалась навещать больную супругу наследника британского престола принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон. По мнению эксперта Тома Куинни, такое решение может быть связано с нежеланием везти детей за границу.

Великобритания Королевская семья Британии
18 апреля 2024, 12:08
Российские фанаты сделали Наталии Орейро необычный подарок
РИА «Новости»
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Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, прославившаяся благодаря роли в телесериале «Дикий ангел», получила необычный подарок от российских поклонников. Об этом она рассказала в интервью изданию «СтарХит».

Артистка рассказала, что ее фанаты из различных уголков России вручили ей уникальное одеяло. Оно было соткано из квадратов, сделанных разными людьми и впоследствии соединенных в единое целое. Поклонники приготовили два таких одеяла - одно для самой актрисы, а другое для ее сына. Она отметила, что всегда берет эти одеяла на съемочную площадку.

Орейро выразила восхищение креативностью российских фанатов.

«Мне всегда нравилось в России, что вещи, которые мне дарили, были связаны с тем, от кого они», - рассказала она.

Кроме этого, актрисе подарили матрешки, на которых изображены ее муж и сын. Она также заявила, что часто получает от поклонников из России эмоциональные письма.

Недавно латиноамериканская звезда закончила работу в картине «Письмо к Деду Морозу» в Московской области. Съемки завершили раньше срока.

Россия Наталия Орейро
18 апреля 2024, 11:49
Безрукова назвала содержанство выбором самих женщин
РИА «Новости»
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Актриса Ирина Безрукова заявила, что быть содержанкой — выбор самой женщины, который достоин уважения. Такое мнение она высказала в интервью порталу NEWS.ru.

«Это их выбор, и на этой планете любой выбор уважаем», - заявила Безрукова.

Актриса привела две главные причины, по которым женщина может решиться на роль содержанки. Первая - от «отчаяния» и желания обеспечить своего ребенка. Вторая причина, по мнению актрисы, кроется в отсутствии моральных принципов и устоев у женщины.

Безрукова привела примеры из классической литературы, где часто встречаются истории о женщинах, выбравших путь содержанки ради блага своих детей.

Сама актриса была замужем два раза. Ее первый брак был с Игорем Ливановым, второй- с Сергеем Безруковым. В марте артистка сообщила, что на данный момент свободна.

В день своего 59-летия Безрукова снялась обнаженной. Она поделилась откровенной фотографией с поклонниками.

Актриса Ирина Безрукова заявила, что быть содержанкой - выбор самой женщины, который достоин уважения. Такое мнение она высказала в интервью порталу NEWS.ru.

Женщины Актеры
18 апреля 2024, 11:09
«Невежественная баба». Бардаш призвал перевоспитать Ивлееву
РИА «Новости»
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Продюсер Юрий Бардаш призвал перевоспитать блогершу Настю Ивлееву. Он заявил об этом в эфире программы «Так сказать».

Бардаш отметил, что Ивлеева получила по заслугам после устроенной в декабре «голой» вечеринку. Он считает, что блогершу надо перевоспитывать.

«Ивлеева - невежественная баба, которую вознесли. Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя леща конкретного получила. Божественного!», - отметил он.

Продюсер считает необходимым вести «идеологическую работу» с лидерами общественного мнения. По его мнению, России нужен новый символ культуры, «Пугачева здорового человека».

Его крайне возмутило восстановление репутации певца Филиппа Киркорова после его поездки в Донбасс. Он назвал благотворительную деятельность артиста формальностью и упрекнул его в отсутствии осознанности и глубины.

Блогеры Анастасия Ивлеева Шоу-бизнес

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