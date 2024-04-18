Shaman разрешил нижегородской певице исполнять свой хит

Она рассказала журналистам, что встретила Shaman на мероприятии в честь 75-летия советского и российского артиста Юрия Куклачева.

Дронов поздравил клоуна с юбилеем, а нижегородка спела «Черного кота». За кулисами Иванова смогла лично пообщаться с Shaman. Она рассказала, что любит творчество певца. Более того, в прошлом году в свою концертную программу она включила композицию «Встанем». Девушка пояснила, что таким образом решила поддержать свою страну как супруга офицера и патриот.

«У композиции „Встанем“ особенный посыл. Эта песня - гимн, память и благодарность героям России прошлых и настоящих лет», - добавила она.

Дронова растрогал рассказ Ивановой, он благословил ее на исполнение своей песни.

Дрессировщик Юрий Куклачев также рассказал, что его кошкам нравятся песни Shaman. По его словам, животные полюбили творчество певца за своеобразный тембр голоса.