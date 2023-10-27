Shaman рассказал о помощи Михаила Круга в начале карьеры

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) почтил память известного шансонье Михаила Круга во время гастролей в Твери, возложив на его могилу цветы. По словам молодого человека, он многим обязан легендарному исполнителю, сообщил Пятый канал.

Как отметил Shaman, Михаил Круг ему очень помог. Свой творческий путь Ярослав Дронов начинал в ресторане города Новомосковска. Посетители заведения часто заказывали у него разные песни, среди которых были композиции Круга.

Ранее певец поделился своими впечатлениями от исполнения гимна России вместе с президентом страны Владимиром Путиным 30 сентября 2022 года. Он отметил, что выступление с главой государства на Красной площади стало значимым событием. При этом Shaman подчеркнул, что этот момент останется в его сердце на всю жизнь.

Также Shaman заявил о планах сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Артист назвал эту композицию одной из знаковых в репертуаре солиста группы Юрия Шатунова.