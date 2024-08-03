Shaman раскрыл секрет своего успеха

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», - сказал он.

По словам исполнителя, чтобы человеку не терять веру в себя, ему нужен фанатизм. Дронов отметил, что в душе всегда должно говорить: «Нет, все равно иди».

«Поэтому, работайте, братья», - посоветовал певец.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России. Дронов рассказал об этом в посте, который подписал «Служу России!».

В июле певца Shaman провел сольный мини-концерт рядом с посольством США в Москве. На нем он представил новый клип и песню «Душа нараспашку». Любимого артиста пришли поддержать многочисленные фанаты.