Шаман простился с умершим пресс-секретарем Коробковым-Землянским

Читайте нас в:

«Царствие Небесное тебе, мой друг!» - написал Шаман под выложенной фотографией своего пресс-секретаря.

Журналист и пресс-секретарь певца Шамана Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет в московской квартире. По предварительным данным, ухудшение здоровья стало внезапным и прибывшие по вызову медики констатировали смерть пациента.

РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что предварительной причиной смерти пресс-секретаря Шамана стала сердечная недостаточность.

С Шаманом Коробков-Землянский работал с 2022 года.

Певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) попрощался со своим пресс-секретарем Антоном Коротковым-Землянским, который скоропостижно скончался в возрасте 40 лет. Посвященный участнику команды пост артист опубликовал в Telegram-канале.