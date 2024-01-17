17 января 2024, 02:15

Shaman пригласил российскую спортсменку за кулисы на концерте в Волгограде

РИА «Новости»
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Певец Александр Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, после концерта в Волгограде встретился за кулисами с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой. Об этом сообщил «Блокнот Волгограда»

«Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде. И мы, наконец-то, познакомились с ней лично», - написал артист в своем Telegram-канале.

Певец опубликовал совместную с Дудаковой фотографию. Спортсменка является его большой поклонницей. Прошлой осенью она вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и победила. Дронов оценил ее выбор, репостнув видео на свою страницу. Певец также подарил спортсменке букет цветов в знак признательности.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Shaman. Он признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось».

Спортсмены Концерты Песни Россия Музыка Shaman
17 января 2024, 02:36
Валерий Леонтьев выступил за 10 млн рублей после тяжелой болезни
РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни, выступив на закрытой вечеринке в Дубае. Его гонорар составил около 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

На сцене артист пробыл не более часа. Леонтьев спел свой хит «Дельтаплан», не используя фонограмму. Поклонники отметили, что певец сильно похудел и даже немного пошатывался.

Леонтьев не выступал с концертами из-за тяжелой болезни с 2020 года. Все это время он находился в своем доме в Майами, США. В этом году артисту исполнится 75 лет.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов захотели запретить рэперу Oxxxymiron* выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни.

Артист выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО. Правоохранители ОАЭ, изучившие запись с концерта, увидели признаки нарушения базового принципа государства, который заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

* Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) признан в России физическим лицом - иноагентом.

Концерты Россия Музыка Деньги
17 января 2024, 01:59
Стилист Александр Рогов стал ведущим «Модного приговора»
РИА «Новости»
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Стилист Александр Рогов пришел на смену Александру Васильеву и стал новым ведущим шоу «Модный приговор». Об этом сообщил Первый канал.

Нового ведущего выбирали зрительским голосованием. Рогов победил со значительным отрывом, набрав 45% голосов, тогда как его ближайший соперник, актер Игорь Верник, получил 18%.

Сам стилист признался, что всегда был поклонником «Модного приговора» и считал это шоу лучшим среди телепроектов о преображении.

«Для меня, как для телеведущего, это шоу было верхней планкой. Честно признаюсь, я даже не мечтал получить предложение стать ведущим», - заявил Рогов.

Историк моды Александр Васильев был ведущим «Модного приговора» более 10 лет. Но в октябре 2023 года он сообщил, что уходит из шоу , так как хочет заняться другими проектами.

Во вторник, 16 января, Васильев на правах бывшего судьи «Модного приговора» поддержал выбор Александра Рогова , назвав его самым подходящим кандидатом на роль ведущего.

Мода Первый канал Актеры
17 января 2024, 00:51
Новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей поступил в суд
РИА «Новости»
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Коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда за «голую» вечеринку приняли в Таганском суде. Информацию указали в карточке дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Соответчиком по иску выступил ПАО «МТС». Сумма требуемой компенсации с момента отклонения предыдущего иска составляет миллиард рублей. Заявление подали от имени 23 человек.

Инициативная группа по главе с актером Александром Иншаковым ранее обратилась в Хамовнический райсуд с коллективным иском против Ивлеевой на миллиард рублей. Однако суд отклонил иск , поскольку выяснилось, что телеведущая не проживает в Хамовниках.

Ивлеева устроила скандальную вечеринку в конце декабря. Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие звездные гости пришли туда в откровенных нарядах. После критики со стороны общественности Лефортовский суд оштрафовал блогера за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.

Суд Филипп Киркоров Блогеры Анастасия Ивлеева Москва
17 января 2024, 00:49
«Знаменитый польский режиссер». В США переписали биографию Андрея Тарковского
РИА «Новости»
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Американский журнал Variety назвал Андрея Тарковского «польским режиссером». Такое пояснение журналисты сделали в сноске к интервью российского режиссера Алексея Германа-младшего.

Американские журналисты взяли интервью у Алексея Германа на международном фестивале молодого кино в Макао. Речь в беседе шла о попытках «отмены» российской культуры и отстранении российских режиссеров от участия во многих международных фестивалях после начала конфликта на Украине. На это Герман напомнил, что фильмы Андрея Тарковского тоже никогда не показывали на международных фестивалях, что не делает их менее великими. В сноске к статье журналисты написали, что Тарковский - «знаменитый польский режиссер».

Ранее шведский режиссер и сценарист Ингмар Бергман назвал фильмы Тарковского чудом , а его самого - величайшим режиссером. По мнению Бергмана, Тарковский смог выразить то, что он сам всегда хотел сказать, но не знал, как.

США Кино Режиссер Фильмы Интервью Фестивали

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