Shaman пригласил российскую спортсменку за кулисы на концерте в Волгограде

«Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде. И мы, наконец-то, познакомились с ней лично», - написал артист в своем Telegram-канале.

Певец опубликовал совместную с Дудаковой фотографию. Спортсменка является его большой поклонницей. Прошлой осенью она вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и победила. Дронов оценил ее выбор, репостнув видео на свою страницу. Певец также подарил спортсменке букет цветов в знак признательности.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Shaman. Он признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось».