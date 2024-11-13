Шаман приехал на похороны своего пресс-секретаря

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он скоропостижно умер в своей квартире в Москве вечером 9 ноября. Причину смерти медиаменеджера еще предстоит установить, в качестве основных версий рассматривают инфаркт и отравление неизвестным веществом. Точную причину объявят после проведения экспертизы. С Шаманом пресс-секретарь работал с 2022 года.

Накануне Дронов на концерте в Липецке не смог сдержать слез , исполняя песню «Я останусь с тобой», которую посвятил покойному. В прощальном посте в Telegram Шаман назвал Коробкова-Землянского своим другом.