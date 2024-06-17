Shaman пожелал здоровья раскритиковавшему его Киселеву
Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что не хочет отвечать на критику лидера группы «Земляне» Владимира Киселева, который еще в прошлом году обвинил артиста в неискренности. Об этом он заявил в беседе с News.ru.
«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», - сказал он.
Вокалист пообщался с журналистами на Премии МУЗ-ТВ. Там ему вручили приз в спецноминации «Новая легенда». Ярослав признался, что никогда не был полностью удовлетворен своим творчеством. Даже после получения награды решил доделать аранжировку одной из песен, когда приедет домой.
«Я не из-за награды это делаю. Самая важная награда для каждого артиста - это народная любовь. Слава Богу, за эти годы мне удалось достучаться до сердец людей», - признался исполнитель.
Ранее стало известно о вероятном дуэте народной артистки России Надежды Кадышевой и Shaman. Как отметил руководитель ансамбля «Золотое кольцо» и муж вокалистки Александр Костюк, такая песня «хорошо получилась бы».