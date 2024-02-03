Shaman пообщался со школьником, который исполняет его песни жестами
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пообщался со школьником, который исполнял его песни на языке жестов. Об этом сообщил Пермский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в своей группе во «ВКонтакте».
Школьник исполнил жестами популярный хит «Встанем». Его клип на YouTube-канале «Сила в братстве - 59» собрал более трех тысяч просмотров.
Shaman пригласил юношу на свое шоу в Перми и до выступления успел с ним пообщаться.
«Я хотел сказать спасибо, что вы приехали, спасибо за приглашение. Желаю вам здоровья, успехов и хорошего концерта», - сказал он певцу.
В ответ Shaman обнял школьника и выразил надежду, что ему понравится концерт.
Ранее в Волгограде Shaman встретился после концерта с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой, которая является его поклонницей. Прошлой осенью спортсменка вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и одержала победу.