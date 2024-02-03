03 февраля 2024, 02:52

Shaman пообщался со школьником, который исполняет его песни жестами

РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пообщался со школьником, который исполнял его песни на языке жестов. Об этом сообщил Пермский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в своей группе во «ВКонтакте».

Школьник исполнил жестами популярный хит «Встанем». Его клип на YouTube-канале «Сила в братстве - 59» собрал более трех тысяч просмотров.

Shaman пригласил юношу на свое шоу в Перми и до выступления успел с ним пообщаться.

«Я хотел сказать спасибо, что вы приехали, спасибо за приглашение. Желаю вам здоровья, успехов и хорошего концерта», - сказал он певцу.

В ответ Shaman обнял школьника и выразил надежду, что ему понравится концерт.

Ранее в Волгограде Shaman встретился после концерта с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой, которая является его поклонницей. Прошлой осенью спортсменка вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и одержала победу.

Концерты Школьники Shaman
03 февраля 2024, 00:35
Сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу
РИА «Новости»
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Подросший сын Жанны Фриске примет участие в съемках нового кулинарного шоу Регины Тодоренко. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Новый проект «Дети рулят» покажут на телевизионном канале «Суббота!». В нем дети будут управлять звездными папами и мамами в процессе готовки.

Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, а помогать ей будет шеф-повар и фуд-блогер Виталий Истомин. По замыслу программы, в процессе приготовления блюд родители лучше узнают своих детей.

Первыми гостями шоу стали телеведущая Анфиса Чехова, фокусник Сергей Сафронов, артистка Наталья Медведева и Дмитрий Шепелев.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске ранее рассказал, как воспитывает детей. Он уточнил, что слишком сильный контроль вредит и родителям, и отпрыскам. Первые постоянно испытывают тревожность и напряжение, а вторым некомфортно, что отец или мать нервничают.

Дети Жанна Фриске Регина Тодоренко
02 февраля 2024, 23:14
МИД Индонезии объяснил, почему Галкина не пустили на Бали
РИА «Новости»
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Отказ юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию связан с иммиграционными причинами. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал. Его слова привел индонезийский новостной портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», - заявил представитель МИД.

В конце января Галкин* пожаловался, что его не пустили в Индонезию , где он собирался дать концерт. Юморист заявил, что ему одобрили рабочую визу и все документы для выступления, но на паспортном контроле его внезапно развернули из-за обращения российских властей. Галкин* уверял, что ему даже показали копию письма от правительства России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все больше стран запрещают въезд таким артистам как Галкин*, потому что они «токсичны и опасны».

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Концерты Мария Захарова Индонезия Россия Максим Галкин Бали
02 февраля 2024, 22:46
Вдова эстрадного певца Эдуарда Хиля умерла в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль — вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», - уточнили в храме.

Сам Эдуард Хиль многие годы был прихожанином Смоленского прихода.

Зоя Хиль была выпускницей Ленинградского училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища. Она танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, там же тогда работал Эдуард Хиль. Пара познакомилась во время гастролей в Курске и поженилась в 1958 году. После свадьбы Зоя Хиль посвятила себя мужу. Она оставила свою профессию и работала с Эдуадрдом - вела его концерты и помогала как балетмейстер.

Зоя и Эдуадрд прожили вместе более 50 лет - до смерти певца 4 июня 2012 года. Он похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.

В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль - вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

Санкт-Петербург Концерты Музыка
02 февраля 2024, 05:48
«На донышке». Стало известно, как живет Диана Шурыгина после скандала на ТВ
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Семь лет назад вышел первый выпуск передачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым с Дианой Шурыгиной. Как все это время жила скандальная звезда ТВ-шоу и чем она сейчас занимается, выяснил Пятый канал.

Впервые на экранах 16-летняя Шурыгина появилась в начале 2017 года. В программе Малахова она рассказала, что на вечеринке в загородном доме ее изнасиловали. По ее словам, в коттедже был не только алкоголь, но и запрещенные вещества, но она выпила только водки «на донышке». Мужчина свою вину отрицал, но суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы.

После серии программ на Первом канале Шурыгина получила всероссийскую известность. При этом одни люди ее защищали, а другие осуждали.

Девушка тем временем начала сотрудничать с режиссерами, блогерами и дизайнерами, а вскоре переехала в Москву. Здесь на некоторое время из-за общественного осуждения она подсела на психотропные препараты, лежала в рехабе, избавляясь от зависимости.

Осенью 2017 года она вышла замуж за видеооператора Первого канала Андрея Шлягина, но брак продлился всего два года. Выяснилось, что Шурыгина изменяла ему с миллионером, но и с ним она недолго прожила. Пара рассталась, девушка осталась без денег.

Сейчас скандальная звезда ТВ-шоу живет на Мальдивах, зарабатывая продажей своих интимных фотографий. Также Шурыгина занимается виртуальным сексом с обеспеченными поклонниками. По ее словам, она уже простила своего насильника и даже объяснила изнасилование тем, что его якобы подставили девушки, которые были на той же вечеринке в коттедже.

Ранее учителя московской школы заподозрили в совращении нескольких школьниц. По словам матери 13-летней девочки, в личном чате он просил ее прислать ему интимные фото.

Фото Алкоголь Секс Телевидение Ток-шоу

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