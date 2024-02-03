Shaman пообщался со школьником, который исполняет его песни жестами

Школьник исполнил жестами популярный хит «Встанем». Его клип на YouTube-канале «Сила в братстве - 59» собрал более трех тысяч просмотров.

Shaman пригласил юношу на свое шоу в Перми и до выступления успел с ним пообщаться.

«Я хотел сказать спасибо, что вы приехали, спасибо за приглашение. Желаю вам здоровья, успехов и хорошего концерта», - сказал он певцу.

В ответ Shaman обнял школьника и выразил надежду, что ему понравится концерт.

Ранее в Волгограде Shaman встретился после концерта с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой, которая является его поклонницей. Прошлой осенью спортсменка вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и одержала победу.