08 декабря 2024, 18:52

Шаман переселился в гостиницу после развода с Мартыновой

РИА «Новости»
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Популярный певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit, купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Журналисты издания напомнили, что артист во многих интервью жаловался, что собственным жильем так и не обзавелся и скитался с женой по съемным квартирам в Москве.

«Квартира у пары все-таки была - и как мужчина Ярослав не стал претендовать на нее, а все оставил теперь уже бывшей жене. А сам переехал в отель», - написали авторы материала.

О разводе Шаман и Елена Мартынова объявили в конце сентября. Исполнитель подчеркнул, что семейная жизнь дала трещину из-за высокой занятости и графика работы, который не оставил ни ему, ни жене времени на нормальную личную жизнь. По словам исполнителя, с бывшей супругой он остался в хороших отношениях.

Долго в одиночестве Шаман не оставался. По данным Starhit, у него завязались отношения с певицей Соей (настоящее имя - Асият Сайгидова). Пара познакомилась на фестивале «Новая волна», а из дружеских в романтические отношения переросли на репетициях оперы «Князь Владимир», которую написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

Популярный певец Шаман (настоящее имя - Ярослав Дронов) переехал в гостиницу после развода Еленой Мартыновой. Как сообщил Starhit , купленную в браке квартиру исполнитель оставил бывшей супруге.

Отношения Громкие разводы Shaman Москва Квартиры Артисты
08 декабря 2024, 13:36
Путин и Лукашенко поздравили Фрейндлих с 90-летием
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин в телеграмме на официальном сайте Кремля поздравил актрису Алису Фрейндлих с 90-летием. Он отметил, что актрису любят миллионы зрителей как в России, так и далеко за ее пределами.

«Вас, настоящую легенду кинематографа и театра, замечательную актрису, любят как в России, так и за ее пределами. Вы внесли неоценимый и большой вклад в развитие отечественного искусства. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», - подчеркнул Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил народную артистку СССР с юбилеем. Текст поздравления опубликовали на сайте главы государства.

«В Белоруссии вас все знают, любят и ценят, как глубоко увлеченного своим делом человека. Ваш многогранный опыт и талант служат укреплению и культурному обогащению белорусско-российской дружбы», - сказал Лукашенко.

Алиса Фрейндлих дебютировала на большом экране в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Широкому кругу зрителей она известна по ролям королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера», Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и множеству других.

Кино Александр Лукашенко Владимир Путин
08 декабря 2024, 00:01
Актрису Анну Хилькевич довели до слез в пункте выдачи заказов
РИА «Новости»
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Сотрудник пункта выдачи маркетплейса Lamoda не смог упаковать актрисе Анне Хилькевич габаритный заказ и отказался помочь донести покупки до машины. О неприятном случае она со слезами на глазах рассказала в своем Telegram-канале.

Девушка отстояла в очереди, оплатила заказ и предложила помочь ей упаковать вещи, чтобы не задерживать других посетителей. Оказалось, что большие пакеты закончились, а в маленькие покупки Хилькевич не поместились бы. Тогда актриса предложила сложить заказ в коробку, чтобы донести до машины.

«Понимая что коробка будет большая и тяжелая, я попросила помощи у продавца, чтобы мы с ним в паре дотащили до багажника авто. Но продавец сказал что это „не входит в его обязанности“. И занялся своими делами», - возмутилась она.

Хилькевич подтвердила, что это действительно не входит в обязанности сотрудника, однако по-другому решить проблему с пакетами он не смог. В результате донести коробку помогла его коллега, а актриса предложила маркетплейсу пересмотреть должностные инструкции.

Другого посетителя пункта выдачи заказов в Москве, в отличие от Хилькевич, избили. Сотрудник маркетплейса несколько раз ударил пожилого мужчину по голове.

Торговля Магазины Актеры Маркетплейсы Анна Хилькевич
07 декабря 2024, 22:46
Актриса Раиса Рязанова отдала курьеру мошенников 4 млн рублей
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у народной артистки России Раисы Рязановой четыре миллиона рублей. Об этом сообщил источник «Известий».

Аферисты действовали по стандартной схеме. Они позвонили актрисе 4 декабря, представились сотрудниками ФСБ и убедили для сохранности отдать все накопления. Рязанова так и сделала - сняла четыре миллиона наличными и дождалась курьера.

Осознав обман, актриса обратилась в полицию. Правоохранители устроили проверку.

В октябре звезда фильма «Москва слезам не верит» и сериала «Не родись красивой» встретила 80-летие. Рязанова призналась журналистам, что тяжело пережила смерть сына , Данилы Петрова, из-за оторвавшегося тромба и винила себя в случившемся. Актриса заранее купила участок на Троекуровском кладбище , чтобы быть похороненной рядом с ним.

Уголовное дело Мошенничество Актеры
07 декабря 2024, 13:32
Бывший муж Лерчек задолжал налоговой больше полумиллиона
РИА «Новости»
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Блогер Артем Чекалин задолжал налоговой службе более 700 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, экс-супруг Лерчек не заплатил налоги на сумму 734 тысячи рублей. Блогер по-прежнему остается под домашним арестом.

Суд смягчил ему меру пресечения, Чекалину разрешили видеться с близкими, в том числе с младшим братом.

В октябре СМИ сообщили, что сумма средств, которые Чекалины могли вывести за границу, может достигать миллиона долларов. Блогеры выводили деньги через ОАЭ, это продолжалось вплоть до их развода. За валютные махинации фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. Известно о 250 миллионах рублей, выведенных на заграничные счета.

Налоги Тюрьмы Блогеры ОАЭ Аресты Деньги Блогер Лерчек

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