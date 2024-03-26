Shaman перечислил 5 млн рублей семьям пострадавших в Crocus City Hall

Люди даже ночью продолжают приходить к стихийному мемориалу жертвам теракта в Crocus City Hall, целыми семьями, с маленькими детьми. Они несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Во время нападения погибли также граждане Белоруссии. Как сообщили в посольстве республики, в списке погибших значится имя некоего Вадима Кулика, который работал охранником на концертной площадке. С момента теракта он перестал выходить на связь.

«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим», - написал певец.

Дронов добавил, что организация будет обрабатывать запросы, координируя распределение финансов. Свои слова он подтвердил прикрепленным платежным поручением на эту сумму, добавив, что это только начало.