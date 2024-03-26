26 марта 2024, 03:28

Shaman перечислил 5 млн рублей семьям пострадавших в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Shaman, пожертвовал пять миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall в российский Красный Крест. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Люди даже ночью продолжают приходить к стихийному мемориалу жертвам теракта в Crocus City Hall, целыми семьями, с маленькими детьми. Они несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Во время нападения погибли также граждане Белоруссии. Как сообщили в посольстве республики, в списке погибших значится имя некоего Вадима Кулика, который работал охранником на концертной площадке. С момента теракта он перестал выходить на связь.

«Родные, 5 000 000 рублей уже переведены российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим», - написал певец.

Дронов добавил, что организация будет обрабатывать запросы, координируя распределение финансов. Свои слова он подтвердил прикрепленным платежным поручением на эту сумму, добавив, что это только начало.

Благотворительность Деньги Shaman Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 01:21
Умерла звезда фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Соня Тимофеева
Freepik
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Самая известная цыганка российского кинематографа, актриса театра «Ромэн» ушла из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в анонсе к своей программе на телеканале «Россия 1».

По словам телеведущего, актрисы не стало 14 марта.

«В последний путь ее провожало всего три человека. Вдовец Тимофеевой нашел загадочную записку, где Соня пишет - она завещает ему самое дорогое, что у нее есть, а ответ подскажет ее могила», - рассказал Малахов.

Актриса снялась в нескольких советских фильмах о цыганах: «Баламут», «Цыган» и «Возвращение Будулая».

В прошлом она уже становилась героиней скандальной передачи Андрея Малахова. Тогда друзья и близкие актрисы уверяли, что она стала затворницей из-за своего нового супруга Вячеслава Бобрика, который спаивает Тимофееву и не выпускает из дома. Сам же мужчина заявил, что актриса плохо себя чувствует из-за того, что на нее навели порчу.

Фильмы Россия Театры Андрей Малахов
26 марта 2024, 00:17
Ушел из жизни актер из «Убийства в Восточном экспрессе» Фриц Веппер
РИА «Новости»
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В Баварии ушел из жизни популярный немецкий актер Фриц Веппер. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на его вдову Сюзанну.

Фриц Веппер снялся почти в семи десятках фильмов и сериалов. В том числе в таких картинках, как «Кабаре» (1972 год), «Последняя битва» (1983 год) и «Убийство в Восточном экспрессе» (2001 год).

Кроме того, он запомнился зрителям по роли инспектора Гарри Кляйна в криминальном сериале «Деррик», который выходил на экраны почти четверть века - с 1974 по 1998 годы.

На сцене актер играл с 11 лет. Первой его актерской работой стала роль Питера Пэна.

В последние годы жизни Фриц Веппер болел раком и перенес операцию на сердце. В конце 2023 года его госпитализировали с заражением крови. Утром в понедельник, 25 марта, он умер в хосписе в Баварии.

Больницы Сериалы Болезни Фильмы Рак Актеры
25 марта 2024, 06:19
«Боль сумасшедшая». Дима Билан посетил мемориал у Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Около здания Crocus City Hall создали стихийный мемориал. Певец Дима Билан пришел почтить память погибших при теракте 22 марта.

«Даже представить не могу, сколько всего здесь произошло. У меня просто боль сумасшедшая», - сказал он.

У здания концертного комплекса состоялась акция «Журавли» , в ней приняли участие сотни человек. Среди пришедших певица Люся Чеботина и рэпер Navai (Наваи Бакиров).

Теракт на концерте группы «Пикник» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько человек перед началом выступления ворвались в Crocus City Hall и открыли огонь по зрителям. Исполнителей задержали и избрали меру пресечения. Они признали свою вину. По версии следствия, двое из четверых злоумышленников получили инструкции при поездке в Турцию , остальные - будучи в России.

Стрельба в Crocus City Hall
24 марта 2024, 22:06
«Это не может не потрясти». Игорь Матвиенко почтил память жертв теракта у Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Продюсер Игорь Матвиенко пришел на акцию памяти погибших в теракте у мемориала около Crocus City Hall. Он сказал в комментарии журналистам, что такая трагедия «не может не потрясти».

Матвиенко отметил, что Crocus City Hall был главной концертной площадкой страны на протяжении последних 10 лет.

«Мы живем в таком мире, мы живем в какой-то нормальной, спокойной обстановке. И вдруг вот такое случается прямо у нас дома. Это, конечно, не может не потрясти», - отметил Матвиенко.

Священники провели панихиду по жертвам теракта у стихийного мемориала. Сотни людей пришли на траурное мероприятие, чтобы почтить память погибших.

Терроризм Музыка Стрельба в Crocus City Hall

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