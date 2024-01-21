21 января 2024, 18:11

Shaman объяснил смысл песни «Живой» после домыслов про Навального

РИА «Новости»
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Певец Shaman посвятил новую песню «Живой» России и всем, кто страдает за правду. В интервью «Подъему» исполнитель рассказал, что новая композиция появилась в то время, когда страна идет к победе.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет. Как говорил президент [Владимир Путин], болтовня, которую нечего обсуждать», - сказал артист.

Shaman отметил, что песня и клип «Живой» вышли в Крещенский сочельник, они посвящены героям тысячелетней русской истории и всей стране. Последняя, добавил он, в непростое для всех время неумолимо идет к победе.

Такой комментарий певец дал после появления в Сети версии, что клип на песню «Живой» он якобы посвятил Алексею Навальному и его возвращению в Москву в январе 2021 года. По словам Shaman, «все выковыряли из носа и размазали по Telegram-каналам».

Клип «Живой» за сутки после выхода набрал более одного миллиона просмотров, к вечеру 21 января на YouTube его посмотрели более двух миллионов раз.

Ранее певец Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах.

Песни Россия Алексей Навальный Shaman
21 января 2024, 09:51
Российский Челентано покинул страну с женой и детьми
РИА «Новости»
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Известный певец и юморист Александр Ревва вместе с женой и детьми переехал из России в Дубай. Об этом сообщил kp.ru.

По информации источника, у семьи в Дубае есть элитная недвижимость стоимостью в несколько десятков миллионов рублей с бассейном на крыше и видом на Персидский залив.

Впервые новость о переезде Реввы появилась еще в 2022 году, но спустя несколько месяцев он вернулся в Россию и планировал провести ряд концертов, однако их отменили.

Ревве объявили бойкот на российских федеральных каналах, причиной послужили «дружба» с украинским президентом Владимиром Зеленским и позиция по спецоперации. Глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отмечал, что Ревве не дадут зарабатывать в стране , но телевидение от отсутствия таких артистов только выиграет.

В декабре Ревва удивил журналистов своим поведением на премии «Песня года - 2023». Он сбежал от представителей СМИ с криком «Я боюсь!».

Исполнитель известен по выступлениям в КВН, а также песням «Челентано», «Зацепила», «Алкоголичка» и другим.

Россия Музыка Дубай
21 января 2024, 02:03
Страдающей редкой болезнью певице Анне Asti прооперировали ступни
РИА «Новости»
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Страдающая редким заболеванием певица Анна Asti перенесла операцию на ступнях ног в Москве. Об этом сообщил журнал StarHit со ссылкой на источник.

Прошлой осенью артистка призналась, что устала терпеть сильную боль в ногах. К операции она начала готовиться в ноябре 2023 года.

Певица страдает болезнью Келлера II, которая проявляется не только болью при ходьбе, но и неожиданными судорогами. По словам артистки, из-за судорог она не могла даже спать по ночам. Массажи в таких случаях бесполезны, необходимо хирургическое вмешательство. Помимо этого, на второй ноге у певицы был порван мениск.

После операции Анна Asti уехала в отпуск за границу, чтобы восстановиться.

Ранее председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить концерты Анны Asti и Александра Малинина в Саратове из-за отсутствия у артистов четкой позиции по специальной военной операции на Украине. Он отметил, что артистка ни разу не высказалась в поддержку СВО, а также «засветилась» на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

Больницы Музыка Москва
21 января 2024, 01:39
Умер актер из «Следа» и «ДМБ» Виталий Вашедский
РИА «Новости»
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Актер театра и кино Виталий Вашедский умер на 59-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Таганке.

«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!» - написали в сообщении.

Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания с артистом.

Зрителям Вашедский запомнился ролями в фильмах «ДМБ», где сыграл майора Буряка, «В тумане», «Савва Морозов», сериалах «След» и «Вирус», а также многих других. Всего в фильмографии Вашедского 95 ролей.

Он работал на разных театральных площадках, в частности, в «Сатириконе», МТЮЗе и «Содружестве актеров Таганки», но с 2000 года являлся артистом Театра на Таганке.

Вашедский участвовал во многих спектаклях, в частности, в постановках «Мастер и Маргарита», «ВВС» и «Четыре тоста за Победу». По словам коллег, он был предан профессии.

Смертность Кино Фильмы Россия Театры Актеры
21 января 2024, 01:16
«Она в ужасе» Пригожин вступился за Анну Asti после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Иосиф Пригожин заступился за певицу Анну Asti, которая столкнулась с отменой концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По словам музыкального продюсера, Asti была на мероприятии в качестве выступающего артиста и понятия не имела, что там будет происходить. Об этом он рассказал в интервью изданию ИА НСН.

После вечеринки гастрольный тур Анны Asti перенесли. Кроме того, ее, как и многих других участников мероприятия, вырезали из новогодних «огоньков» и музыкальных фильмов.

Пригожин обратил внимание, что Asti на вечеринке была не гостьей, а приглашенной артисткой, и не знала, что там будет происходить.

«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти», - объяснил продюсер.

Пригожин добавил, что после скандала певица была в ужасе и очень расстроена. Сейчас, по его словам, она уехала в отпуск из-за стресса и повышенного давления.

«Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заявил Пригожин.

Ранее депутат Саратовской областной думы Роман Грибов призвал отменить в городе концерты Анны Asti за то, что певица ни разу не высказала свою позицию по поводу СВО.

Скандалы Концерты Песни Музыка Иосиф Пригожин

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