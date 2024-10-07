07 октября 2024, 23:56

Шаман необычно поздравил Путина с днем рождения

РИА «Новости»
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Певец Ярослав Дронов (Шаман) поздравил президента Владимира Путина с днем рождения во время сольного концерта в Нижнем Новгороде. Об этом музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с народным хором прямо на улице мы поздравили нашего президента и исполнили для него главную песню страны - государственный гимн», - написал он.

По данным РЕН ТВ , в финале своего сольного концерта Дронов вышел с инициалами «ВВП» и числом «72» на плечах в честь дня рождения российского президента.

Выступление Шамана в Нижнем Новгороде прошло в рамках гастрольного тура «Победа!». Музыкант планирует дать более 100 концертов по России.

Музыкант уже выступил в Перми , где раскупили почти все билеты на концертную программу. Shaman собрал полный зал, последним номером стало исполнение гимна РФ.

Ранее певец Ярослав Дронов объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. По словам исполнителя, это решение они с супругой приняли вместе и остаются в хороших отношениях.

Фанаты Концерты Песни Россия Владимир Путин Shaman
07 октября 2024, 09:41
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли показали селфи со свидания
Global Look Press
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Голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал в социальной сети фотографию с женой Блейк Лайвли. Судя по всему, кадр был сделан на свидании.

Рейнольдса и Лайвли заметили в кафе Chelsea в Нью-Йорке. Актер появился на публике в очках в коричневой оправе и зеленом свитере, а его возлюбленная предпочла золотые массивные серьги-кольца и черный кожаный жакет.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли поженились в 2012 году. Пара воспитывает четырех детей - дочерей Джеймс, Инес и Бетти, а также мальчика Олина.

В 2023 году прославившийся ролью супергероя Дедпула Рейнольдс снял документальный сериал про футбольный клуб «Рексем». Для этого он его купил и вложил собственные деньги в ремонт футбольной арены, а также в медийную раскрутку спортивной команды.

Кино Актеры
06 октября 2024, 21:47
Диско-бабушка, которая танцевала на концерте у Лазарева, исполнила еще одну мечту
РИА «Новости»
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Диско-бабушка из Сыктывкара Лидия Витальевна, которая известна по своим зажигательным танцам на концерте любимого певца Сергея Лазарева, исполнила мечту — отметила день рождения в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Диско-бабушка из Сыктывкара Лидия Витальевна, которая известна по своим зажигательным танцам на концерте любимого певца Сергея Лазарева, исполнила мечту - отметила день рождения в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Помощница пенсионерки рассказала журналистам, что бабушка начала вести свой блог. Сейчас она живет в квартире, которую ей купил Сергей Лазарев.

В Москву пенсионерка приехала одна, чтобы развеяться и встретить свое 66-летие. В столице не обошлось без приключений - она потерялась и долго не могла найти дорогу домой. В итоге Лидия связалась с помощницей, к ее «спасению» даже подключилась команда Лазарева.

Через две недели пенсионерка снова приедет в столицу. Ее обещали сводить на концерт кумира.

Ранее исполнитель Джиган и модель Оксана Самойлова решили помочь диско-бабушке и исполнили ее заветную мечту. Они организовали ей новогоднюю поездку в столицу.

Концерты Сергей Лазарев Москва
06 октября 2024, 18:24
«Не выкарабкался». Создатель проекта о Наливкине назвал возможную причину смерти актера
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Актер Андрей Неретин, сыгравший полюбившегося россиянам «депутата» из Уссурийска Виталия Наливкина, за два дня до смерти узнал о закрытии проекта. Известие об этом шокировало артиста и подтолкнуло к запою, рассказал 360.ru создатель роликов, продюсер Андрей Клочков.

Снова возникли проблемы с алкоголем «Эта новость стала, конечно, большим стрессом для нашего товарища председателя, который всецело отдавался этому проекту. Это и послужило той причиной, из-за которой он сорвался в плане алкоголя, переживал очень сильно», - объяснил он.

Клочков отметил, что незадолго до смерти Неретин прошел курс лечения в Санкт-Петербурге: ему заменили тазобедренный сустав и поправили здоровье. Актер также бросил пить, чтобы в дальнейшем снова «встать в строй».

«Он год до этого не пил вообще. Он был со своими особенностями, но год до этого он не употреблял спиртное. <…> И вот, спустя два месяца после окончания истории с его лечением, получилось вот так, что после новости о том, что проект больше не может продолжаться, он сорвался», - заявил продюсер.

После решения о прекращении выпусков роликов про Наливкина состояние Неретина ухудшилось, его госпитализировали. Спустя сутки создатели скетчей узнали о смерти актера.

«Нам позвонили из больницы, сказали, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению. Для нас это очень печальная новость и очень неожиданная. Была надежда, что он оклемается», - подчеркнул Клочков.

Он назвал Неретина талантливым человеком, который даже без актерского образование смог завоевать место в сердцах многих россиян.

«Уникальный был персонаж, конечно, единственный в своем роде. Вроде и не профессионал по части актерского мастерства, а как людям запомнился», - добавил продюсер.

Причины закрытия скетч-шоу Команда не хотела закрывать проект, но на этот шаг пришлось пойти из-за «закручивающихся гаек» - против создателей роликов возбудили еще одно уголовное дело, заявил Клочков.

В скандальном выпуске «депутат» Наливкин использовал бутафорский гранатомет. Эффект взрыва создали с помощью пиротехники, но группу авторов заподозрили в хулиганских действиях. Продюсер напомнил, что съемочной группе вменяют не только применение взрывчатых веществ, но и их незаконное изготовление.

«Это такая тяжелая статья уголовная, от 10 до 15 лет, хотят нас обвинить в этом. Мы, конечно, всеми силами откусываемся от этого, у нас адвокаты работают хорошие. И мы два дня назад объявили о том, что мы не можем продолжать наш проект и объявили это через нашего актера, видео есть в интернете», - заключил Клочков.

Ранее возможной причиной смерти Неретина назвали оторвавшийся тромб. По данным прессы, актер умер во сне.

Больницы Алкоголь Актеры
06 октября 2024, 04:51
Экс-супругу Шамана заметили в компании Егора Крида
РИА «Новости»
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Бывшую супругу Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом Шаман) Елену Мартынову заметили в компании Егора Крида на концерте Валерии. Об этом сообщило издание Peopletalk.

«Интересная активность наблюдалась в приватной VIP-ложе мероприятия. Елена Мартынова и Егор Крид весь вечер провели вместе и вдвоем покинули площадку», - отметили авторы материала.

Егор Крид на данный момент не женат, а Мартынова недавно рассталась с Дроновым. Шаман в конце сентября опубликовал пост, в котором признался, что их с Еленой графики не совпадают , и это мешает их личной жизни. Музыкант заявил, что они с супругой расстались на хорошей ноте.

Отношения Егор Крид Shaman

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