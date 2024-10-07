Шаман необычно поздравил Путина с днем рождения

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«Вместе с народным хором прямо на улице мы поздравили нашего президента и исполнили для него главную песню страны - государственный гимн», - написал он.

По данным РЕН ТВ , в финале своего сольного концерта Дронов вышел с инициалами «ВВП» и числом «72» на плечах в честь дня рождения российского президента.

Выступление Шамана в Нижнем Новгороде прошло в рамках гастрольного тура «Победа!». Музыкант планирует дать более 100 концертов по России.

Музыкант уже выступил в Перми , где раскупили почти все билеты на концертную программу. Shaman собрал полный зал, последним номером стало исполнение гимна РФ.

Ранее певец Ярослав Дронов объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. По словам исполнителя, это решение они с супругой приняли вместе и остаются в хороших отношениях.