Shaman не стал конфликтовать с Пугачевой и назвал ее поклонницей

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“» - написала ранее Пугачева.

На это Shaman ответил, что сказал эту фразу 10 лет назад на проекте «Фактор А». Ее тогда произносили все, ведь такими были правила, но у него действительно получилось доказать эти слова.

По словам Дронова, ему припоминают эту фразу даже спустя столько лет. Однако сам он расценивает это как фанатскую любовь. Исполнитель рад, что теперь в рядах его поклонниц прибыло.

Дронов был участником музыкального конкурса «Фактор А» , но одержать там победу ему не удалось. По словам актера Ивана Охлобыстина, в жюри сидела Алла Пугачева, и она поспособствовала тому, чтобы выгнать молодого артиста из проекта.