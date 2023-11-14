14 ноября 2023, 00:23

Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей

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Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в своем посте в соцсетях. Об этом исполнитель хитов заявил в беседе с изданием «Газета.ru».

«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» - заявил Shaman.

Двумя днями ранее Пугачева опубликовала пост с обращением к критикам, которых она назвала «завистниками и клеветниками». Певица пояснила, что именно про них она в прошлом году написала пост о «рабах и холопах», а не про народ России, который оказался «заложником» ситуации.

В публикации Пугачева припомнила случай в 2013 году, когда она встретилась на конкурсе «Фактор А» с Shaman. Дронов был одним из участников, а певица входила в состав жюри. Тогда она попросила конкурсанта сказать фразу «Вы еще обо мне услышите!».

Алла Пугачева
13 ноября 2023, 23:39
Журналисты выяснили, где и с кем сейчас живет актер Леонид Ярмольник
РИА «Новости»
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Российский актер Леонид Ярмольник не эмигрировал из России после февраля 2022 года и продолжает заниматься творческой деятельностью на Родине. Об этом сообщило издание News.ru.

Еще в марте прошлого года появились слухи об отъезде знаменитости в Латвию. Как отметили авторы материала, сам артист опроверг эту информацию. Он признался, что часто ездит с семьей отдыхать в Юрмалу, однако с политическими событиями эти поездки не связаны.

Также актер отмечал, что продолжает работать в московском театре «Современник» и принимает участие в спектаклях. Помимо этого он снимается в российских проектах. Например, появился в заключительном сезоне сериала «Мосгаз» и сыграл роль в фильме «Летучий корабль», который выйдет в 2024 году.

Сейчас Ярмольник живет в Москве с женой Оксаной Афанасьевой. Супруга звезды изготавливает коллекционные игрушки и куклы в своей мастерской в центре столицы.

Ранее Леонид Ярмольник сообщил о долгах из-за фильма «Стиляги». По его словам, он должен выплатить пять миллионов долларов.

Россия Актеры
13 ноября 2023, 13:14
Сжегший паспорт певец Шарлот попросил у поклонников денег на билет в Россию
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Певец Эдуард Шарлот решил вернуться в Россию и выпустить на родине новый альбом. Музыкант рассказал о планах в видеообращении к поклонникам на своей странице в Instagram*.

«Я возвращаюсь в Россию и решил сообщить об этом заранее, потому что не хочу быть тайным гостем. Я еду домой, в свою страну», - объявил исполнитель хита «Щека на щеку».

По словам Шарлота, недавно он был в Грузии, а сейчас находится в Армении. Певец сообщил, что за границей создал на телефоне новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России.

Артист признался, что ему не хватает денег на билет. Музыкант попросил поклонников помочь ему и оставил под видео номер банковской карты, отметив, что она принадлежит его подруге.

Шарлот добавил, что после возвращения в Россию планирует пожить в деревне. Только после этого певец, с его слов, собирается вернуться в медиапрострнство.

«Я предопределил свою жизнь в русскоязычной культуре и буду за нее бороться», - заверил музыкант.

В июне Шарлот опубликовал в соцсетях кадры, на которых он сжигает свой российский паспорт. Тогда артист заявил, что больше не считает себя гражданином РФ.

Впоследствии певец удалил из Instagram* все старые записи. На его странице остались только два видео.

Ранее переехавший в Дубай рэпер Алишер Моргенштерн** признался в интервью Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию. По словам музыканта, он соскучился по родине, но не едет туда, поскольку боится.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Россия Музыка
13 ноября 2023, 12:45
«Температуры нет». Стали известны подробности о состоянии 90-летнего режиссера Александра Митты
РИА «Новости»
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Российского режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали. Помощник народного артиста России Геннадий Иванов рассказал «360», что Митту обследуют врачи.

«Он пока у врача на диагностике находится. Слабость, температуры нет… Ну, 90 лет, там может быть что угодно», - рассказал Иванов о состоянии артиста.

В Telegram-канале киношколы Митты сообщали, что у народного артиста пневмония. Его состояние резко ухудшилось на фоне перенесенного инсульта, мужчина не мог даже самостоятельно сидеть. Его забрали в больницу из московской квартиры. При этом, когда в первый раз приезжала скорая, режиссер отказался от госпитализации.

Это уже вторая экстренная госпитализация Александра Митты за этот год. Летом режиссер попал в реанимацию.

Александр Митта - советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер. Большому кругу российских зрителей он известен по работе над картинами «Точка, точка, запятая…», «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь». За свою творческую деятельность Митта был удостоен множества наград и премий.

Больницы Кино Режиссер
13 ноября 2023, 11:55
«Человек испытал стресс». Жена Отара Кушанашвили рассказала о его состоянии после приступа
«ВКонтакте»
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Телеведущий Отар Кушанашвили чувствует себя нормально после приступа и уже находится дома. Об этом «360» сообщила жена журналиста Ольга.

«Состояние стабилизировалось, вчера я забрала его домой под расписку. Он уже находится дома, выполняет предписания врача», - сказала супруга телеведущего.

По словам Ольги, причиной приступа у ее мужа стала усталость. В последнее время у Кушанашвили очень плотный график, поэтому он практически не отдыхал, пояснила собеседница «360».

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», - уточнила жена журналиста.

Она добавила, что на текущем этапе телеведущий чувствует себя хорошо. У ее мужа запланирован повторный визит к врачу через несколько дней, заключила Ольга.

Вечером 12 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что Кушанашвили стало плохо с сердцем в одном из московских ресторанов, поэтому журналисту вызвали скорую помощь. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко уточнил, что у журналиста не выдержало сердце из-за большой рабочей нагрузки. Сам Кушанашвили вышел на связь с подписчиками после новостей о госпитализации и попросил не распространять слухи о его здоровье.

Журналистика Медицина

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