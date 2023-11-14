Shaman назвал Пугачеву своей поклонницей
Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как она упомянула его в своем посте в соцсетях. Об этом исполнитель хитов заявил в беседе с изданием «Газета.ru».
«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!» - заявил Shaman.
Двумя днями ранее Пугачева опубликовала пост с обращением к критикам, которых она назвала «завистниками и клеветниками». Певица пояснила, что именно про них она в прошлом году написала пост о «рабах и холопах», а не про народ России, который оказался «заложником» ситуации.
В публикации Пугачева припомнила случай в 2013 году, когда она встретилась на конкурсе «Фактор А» с Shaman. Дронов был одним из участников, а певица входила в состав жюри. Тогда она попросила конкурсанта сказать фразу «Вы еще обо мне услышите!».