Shaman направит деньги от концерта в Ессентуках пострадавшим в Crocus City Hall

«Только что в Ессентуках состоялся мой первый после трагедии концерт. Все полученные от него средства также направят на помощь пострадавшим в Crocus City Hall, - отметил он.

Ранее артист пожертвовал пять миллионов рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в Crocus City Hall. Деньги он направил в российский Красный Крест.

Рэпер Моргенштерн* пожертвовал миллион рублей семье 15-летнего парня, который вывел из здания около сотни людей во время террористической атаки. Жертвами теракта в Crocus City Hall, произошедшем 22 марта, стали 139 человек.

*Признан иностранным агентом на территории России.