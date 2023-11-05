Shaman на концерте нажал на красную «ядерную» кнопку под слова «Я русский!»

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил с сольным концертом в Санкт-Петербурге. Часовую программу певец закончил хитом «Я русский!».

В середине исполнения на сцену вышел человек с открытым чемоданчиком в руках. Внутри зрители увидели красную кнопку, имитирующая «ядерную». Shaman нажал на нее на глазах у зрителей на словах песни «я русский». После этого за спиной артиста раздался взрыв салюта.

Зрители на сайте разразились комментариями, у них возникли сомнения в уместности такого перформанса.

Певец Shaman вместе с хором движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. На выставке представят достижения государства в самых разных сферах, от промышленности до культуры и науки.