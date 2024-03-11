Shaman исполнил мечту незрячего мальчика на концерте в Москве

«С Ромой мы познакомились на одном из моих осенних сольных концертов в Кремле. Тогда он говорил маме, что мечтает спеть „Улетай“ вместе со мной. И я рад, что уже дважды смог исполнить мечту этого талантливого парня», - заявил артист.

Журналисты опубликовали кадры с мероприятия. На них видно, как исполнитель подносит микрофон к лицу мальчика, и тот начинает петь.

Ранее Shaman выступил с новой песней «Мама» в Можайской женской исправительно-трудовой колонии № 5 в честь 8 Марта. Артист признался, что захотел сделать сюрприз заключенным, не избалованным мужским вниманием. Вокалист выразил благодарность всем женщинам в учреждении, в том числе работницам Федеральной службы исполнения наказаний, они тепло приняли его и одарили громкими аплодисментами.