Shaman и Газманов выступили на закрытии выставки-форума «Россия»
Российские артисты выступили на торжественном концерте, посвященном завершению выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Среди них были певцы Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, сообщило РИА «Новости».
Праздничное мероприятие открыл хор в национальных костюмах разных народов России, исполнив песню «Широка страна моя родная».
Главных хедлайнеров закрытия выставки - народного артиста РФ Григория Лепса и певца Shamanа - зрители встретили бурными овациями. Затем Татьяна Куртукова исполнила хит «Матушка». Также на одной из площадок выступали Олег Газманов, Алексей Воробьев и другие популярные исполнители.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что международная выставка-форум «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты.
Выставка будет работать для гостей до 8 июля.