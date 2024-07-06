Shaman и Газманов выступили на закрытии выставки-форума «Россия»

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Праздничное мероприятие открыл хор в национальных костюмах разных народов России, исполнив песню «Широка страна моя родная».

Главных хедлайнеров закрытия выставки - народного артиста РФ Григория Лепса и певца Shamanа - зрители встретили бурными овациями. Затем Татьяна Куртукова исполнила хит «Матушка». Также на одной из площадок выступали Олег Газманов, Алексей Воробьев и другие популярные исполнители.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что международная выставка-форум «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты.

Выставка будет работать для гостей до 8 июля.