Шаман и Екатерина Мизулина изобразили поцелуй на концерте в московской школе

Певец приехал в столичную школу номер 1409 и под крики «Горько!» от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. С другого ракурса видно, что их губы не соприкасались.

В интернете также появилось видео танца музыканта с общественной деятельницей.

К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи «Shaman», «Екатерина» и «Школа № 1409».

Слухи о романе общественницы и певца ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете , где они покупали продукты, и на ужине в одном из столичных ресторанов. В прошлом году 33-летний Дронов развелся с женой, Еленой Мартыновой.