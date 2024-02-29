Shaman и Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове

Фильм раскроет историю звезды конца 80-х - начала 90-х годов, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, чья музыка звучала повсеместно. Несмотря на популярность, многие детали жизни певца до сих пор оставались за кадром.

В документальном фильме покажут детей Шатунова, которых артист старался скрывать от прессы, а также личные видеозаписи.

Зритель сможет увидеть и эксклюзивное интервью с Сергеем Кузнецовым, основателем «Ласкового мая», который, как и Шатунов, скончался в 2022 году.

Фильм попытается ответить на многочисленные вопросы: как Шатунов, будучи сиротой, смог добиться колоссальной любви и популярности? Как сложилась судьба группы и почему она распалась на пике успеха? Почему артист не получал доходы от своего творчества и куда делись заработанные миллионы? Ранее продюсер Андрей Разин обвинил вдову Юрия Шатунова в присвоении чужой интеллектуальной собственности. Его возмущение вызвали песни «Ласкового мая», использованные в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте».