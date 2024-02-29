Shaman и Басков снялись в документальном фильме о Юрии Шатунове
Документальная лента «Юрий Шатунов. Неизвестный кумир» выйдет на экраны 7 марта. В фильме прозвучат комментарии известных коллег музыканта, таких как Shaman, Николай Басков, Дима Билан, Алсу, Дмитрий Маликов и многих других, сообщило ИА «ИнтерМедиа».
Фильм раскроет историю звезды конца 80-х - начала 90-х годов, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, чья музыка звучала повсеместно. Несмотря на популярность, многие детали жизни певца до сих пор оставались за кадром.
В документальном фильме покажут детей Шатунова, которых артист старался скрывать от прессы, а также личные видеозаписи.
Зритель сможет увидеть и эксклюзивное интервью с Сергеем Кузнецовым, основателем «Ласкового мая», который, как и Шатунов, скончался в 2022 году.
Фильм попытается ответить на многочисленные вопросы: как Шатунов, будучи сиротой, смог добиться колоссальной любви и популярности? Как сложилась судьба группы и почему она распалась на пике успеха? Почему артист не получал доходы от своего творчества и куда делись заработанные миллионы? Ранее продюсер Андрей Разин обвинил вдову Юрия Шатунова в присвоении чужой интеллектуальной собственности. Его возмущение вызвали песни «Ласкового мая», использованные в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте».