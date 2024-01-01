Ранее появилась информация, что певец Леонид Агутин во время съемок «Песни года» сказал про Shaman фразу: «петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой». До сих пор неизвестно, действительно ли артист говорил такие слова в адрес коллеги по цеху, однако в СМИ все чаще обсуждают вероятный конфликт между артистами.

По данным журналистов «Царьграда», российские знаменитости могли начать «заговор» против Ярослава Дронова. Также глава холдинга «Русская медиагруппа» Владимир Кисилев заявил, что съемки «Песни года» действительно были трудными. Некоторые исполнители не желают выступать на одной сцене с Shaman, потому что сомневаются в искренности его патриотизма.

Ранее Ярослав Дронов стал доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Исполнитель заявил о подписании документа о принятии на себя соответствующие обязательства.

Некоторые российские знаменитости не хотят выступать с Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов), потому что подозревают его в неискренности патриотической позиции. Об этом сообщило издание «Царьград».