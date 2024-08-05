05 августа 2024, 10:40

Shaman анонсировал событие на Красной площади, которое изменит ход истории

Global Look Press
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Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, выступит во второй половине августа в самом сердце Москвы. Артист пообещал, что мероприятие изменит ход истории, сообщили журналисты 5-tv.ru.

В июле Shaman устроил митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Акция стала знаком протеста американскому правительству из-за блокировки YouTube-канала певца.

Во время своего выступления Shaman заявил, что 22 августа на Красной площади в День Государственного флага состоится событие, которое «изменит ход истории, которое невозможно пропустить». Артист даст дебютный концерт, который будет называться «Победа».

Журналисты 5-tv.ru отметили, что практически все слова и действия певца ведут за собой череду событий. К примеру, действующий глава Белого дома Джо Байден вышел из предвыборной кампании сразу после митинга-концерта Shaman.

Что будет ждать страну после его августовского концерта - никто не знает, но название события говорит само за себя.

В американском диппредставительстве не отреагировали на митинг, который устроил Shaman. Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков одобрил поступок певца , заявив, что артист выразил гражданскую позицию.

Концерты Красная площадь Shaman Шоу-бизнес
05 августа 2024, 11:33
«Семья — это моя большая точка опоры». Дочь Заворотнюк — о жизни после смерти матери
Global Look Press
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна проживает первое лето без матери. В социальной сети Instagram* она рассказала поклонникам, как ей удается справляться с утратой.

«Семья - это моя большая точка опоры. У меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», - пояснила блогер.

Недавно Заворотнюк вернулась из Нижегородской области. Она и ее бабушка навещали родственников. Блогер отметила, что больше всего путешествие ей запомнилось теплым приемом и гостеприимством близких.

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Артистка скончалась после пятилетней борьбы с раком.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Заворотнюк Блогеры Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
05 августа 2024, 11:07
«Вам бы в баню»: Земфира разнесла депутата после слов о российских теннисистках
Global Look Press
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Певица Земфира* остро отреагировала на слова депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой о теннисистках из России. Артистка опубликовала в социальной сети Instagram** обращение к спортсменке.

Артистку возмутило, что Журова интерпретировала завоевание серебряных медалей теннисистками Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер не для страны.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я - иноагент и релокант - очень болела за наших девочек. А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова - ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» - написала Земфира.

По словам депутата, россиянки, которые выступили под нейтральным флагом, получили награды на Олимпиаде «для себя», а не для России. Певица не согласна с парламентарием, и уверенна, что девушки одержали победу и за страну, и за миллионы жителей.

Россиянки взяли серебро на Играх-2024 в Париже, их обошли в финале итальянские соперницы. При этом журналистам из России не разрешили сфотографировать Андрееву и Шнайдер с олимпийскими наградами.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Депутаты Теннис Олимпиада в Париже — 2024 Певица Земфира
05 августа 2024, 11:01
Актриса Анастасия Задорожная родила первенца в 38 лет
Global Look Press
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Звезда фильма «Любовь в большом городе» Анастасия Задорожная стала мамой. Фотографию с первенцем 38-летняя актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Привет», - лаконично подписала снимок Задорожная.

На фото можно разглядеть маленькую ручку малыша. Пол младенца не уточняется.

Актриса с 2019 года не снималась в полнометражном кино и сериалах, а в 2020-м вышла замуж за бизнесмена. О своей беременности звезда сообщила 10 мая , когда уже была на внушительном сроке.

Ранее в СМИ появилась информация, что 34-летняя австралийская актриса Марго Робби ждет первого ребенка. Однако будущая мать пока официально не подтверждала это.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Семья Кино Фильмы Шоу-бизнес
05 августа 2024, 09:54
Бросивший в снег сына блогер Косенко задолжал налоговой свыше 10 миллионов рублей
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Блогер Сергей Косенко, прославившийся после видео, на котором он бросил в сугроб ребенка, не заплатил налоговой более 10 миллионов рублей. Приставы планируют заблокировать счета его продюсерского центра, сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты уточнили, что на компании Косенко также висит долг в размере 3,1 миллиона рублей.

Сейчас блогер находится в Дубае, в России он практически ничего не оставил, кроме продюсерского центра. По этой причине сотрудники ФНС пока не могут взыскать деньги с Косенко.

В начале года приставы уже пытались найти блогера из-за долга почти 30 тысяч рублей за землю в центре Москвы, которую он арендовал для БЦ у департамента городского имущества. Представители ДГИ через суд обязали Косенко выплатить эту сумму. Однако он проигнорировал судебное постановление.

Суд Налоги Блогеры

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