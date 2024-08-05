В июле Shaman устроил митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Акция стала знаком протеста американскому правительству из-за блокировки YouTube-канала певца.

Во время своего выступления Shaman заявил, что 22 августа на Красной площади в День Государственного флага состоится событие, которое «изменит ход истории, которое невозможно пропустить». Артист даст дебютный концерт, который будет называться «Победа».

Журналисты 5-tv.ru отметили, что практически все слова и действия певца ведут за собой череду событий. К примеру, действующий глава Белого дома Джо Байден вышел из предвыборной кампании сразу после митинга-концерта Shaman.

Что будет ждать страну после его августовского концерта - никто не знает, но название события говорит само за себя.

В американском диппредставительстве не отреагировали на митинг, который устроил Shaman. Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков одобрил поступок певца , заявив, что артист выразил гражданскую позицию.