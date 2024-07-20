Shaman анонсировал концерт на Красной площади

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», - заявил певец.

Shaman добавил, что 22 августа представит свою новую программу «Победа». По его словам, в день Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории.

Кроме того, концерт на Красной площади станет отправной точкой его масштабного гастрольного тура «Победа!».

Артист уточнил, что уже запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии. Он обязательно выступит в зоне спецоперации перед российскими бойцами, нашими героями, чтобы вдохновить «всю страну - и в тылу, и на передовой, сделать все для победы, а победу - еще ближе!».

Ранее Shaman представил свою новую песню «Душа нараспашку» , выступив у американского посольства.