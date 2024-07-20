20 июля 2024, 01:06

Shaman анонсировал концерт на Красной площади

РИА «Новости»
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Перед выступлением на митинг-концерте у здания посольства США в Москве певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что будет выступать только в России. Также артист анонсировать концерт на Красной площади в августе, информацию о котором уже опубликовали в его Telegram-канале.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», - заявил певец.

Shaman добавил, что 22 августа представит свою новую программу «Победа». По его словам, в день Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории.

Кроме того, концерт на Красной площади станет отправной точкой его масштабного гастрольного тура «Победа!».

Артист уточнил, что уже запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии. Он обязательно выступит в зоне спецоперации перед российскими бойцами, нашими героями, чтобы вдохновить «всю страну - и в тылу, и на передовой, сделать все для победы, а победу - еще ближе!».

Ранее Shaman представил свою новую песню «Душа нараспашку» , выступив у американского посольства.

Концерты Россия Shaman Москва
19 июля 2024, 23:17
«Душа нараспашку». Shaman презентовал новую песню у посольства США
РИА «Новости»
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Сольный мини-концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) проходит рядом с посольством США в Москве. На нем исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку».

У здания посольства артиста ждали многочисленные фанаты. Его встретили бурными аплодисментами. После этого Shaman презентовал новый хит.

«Душа нараспашку под белой рубашкой, я самый счастливый, живу я в России», - пропел он.

Более тысячи поклонников певца Shaman пришли к посольству США в Москве , чтобы поддержать концерт-митинг против блокировки YouTube-каналов российских артистов. В начале июля администрация видеохостинга заблокировала канал Ярослава Дронова.

Ранее он вместе с певицей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным попал в санкционные списки Евросоюза.

Деятелей культуры обвинили в участии в концертах в поддержку российской армии.

США Концерты Песни YouTube Shaman Москва
19 июля 2024, 22:22
В Москве сотни людей собрались у посольства США в ожидании концерта Shaman
РИА «Новости»
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В Москве более тысячи поклонников певца Shaman (Ярослава Дронова) собрались у посольства США на концерт-митинг против цензуры в соцсетях и блокировки YouTube-каналов российских артистов, чтобы поддержать музыканта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американское посольство подсветили в цвета российского триколора.

Shaman анонсировал акцию в своем Telegram-канале , заявив, что проведет концерт в 21:00. Кроме того, устроит на нем премьеру своей новой песни и клипа «Душа нараспашку».

Сотни людей держат в руках плакаты в поддержку исполнителя, а также поют его песни - «Я русский», «Самый русский хит» и «Встанем». Также звучат композиции группы «Любэ», песня «Матушка» Татьяны Куртуковой и хиты других артистов.

В начале июля Shaman сообщил о блокировке его YouTube-канала. Вместе с певицей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным он попал в санкционные списки Евросоюза. Российских артистов обвинили в том, что они участвовали в концертах в поддержку армии России. Shaman на это ответил цитатой их своего хита «Я русский».

США Концерты Соцсети Музыка YouTube Shaman Москва
19 июля 2024, 14:22
Александру Ширвиндту могло бы исполниться 90 лет
РИА «Новости»
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Знаменитому актеру Александру Ширвиндту 19 июля могло бы исполниться 90 лет. До круглой, юбилейной даты писатель и режиссер не дожил всего четыре месяца.

В течение всей своей длинной артистической карьеры Ширвиндт сыграл более чем в 60 спектаклях, с 2000 по 2021 год руководил Московским театром сатиры.

Он выходил на сцену в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горе от ума». Зрителям запомнились работы Ширвиндта в качестве режиссера постановок «Слишком женатый таксист», «Проснись и пой!», «Маленькие комедии большого дома».

Кроме того, он снялся в ставших культовыми мелодрамах и комедиях «Самая обаятельная и привлекательная», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки» и других. Также он стал автором нескольких книг. Последняя получила название «Опережая некролог» и увидела свет в 2020 году.

Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Актеры
19 июля 2024, 02:59
Сперма лосося и уколы. Митя Фомин рассказал, как пытается сохранить молодость
РИА «Новости»
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Певец Митя Фомин заявил, что положительно относится к омолаживающим «уколам красоты» и даже не против пробовать процедуры со спермой лосося. Об этом фронтмен группы Hi-Fi рассказал в разговоре с Пятым каналом.

По словам Фомина, он пробовал многие бьюти-методики. Он отметил, что современная аппаратная косметология предлагает огромное количество вариаций омолаживающих «рецептов».

«Только когда уже все обвиснет, наверное, сделаю себе какую-нибудь подтяжку. Пока, слава богу, держусь спортом, пробежками, витаминами, минералами, любовью всех вас, моих зрителей. А косметологию никто не отменял», - сказал артист.

Также Митя Фомин не против попробовать специфичные процедуры, например, с применением спермы лосося. Доказано, что биоматериал рыбы богат особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток.

Ранее Фомин заявил, что секрет большинства российских долгожителей заключается в их общении с молодым поколением.

Красота Шоу-бизнес Рецепты

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