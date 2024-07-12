Шаляпин предсказал, что ждет Алсу на личном фронте после развода

«Я думаю, что к Алсу с ее внешностью и культурой, выстроится очередь из женихов. И не фитнес-тренеров, а достойных мужчин из высших кругов общества», - отметил исполнитель.

При этом певица сейчас переживает трудный момент, считает Шаляпин. Она не сможет быстро переключиться на другого мужчину.

Также певец высказал свое мнение по поводу развода пары. Он призвал не обсуждать личную жизнь знаменитостей, потому что они сами разберутся в своих проблемах.

«Алсу и Ян должны сами со всем разбираться, свой нос туда совать некрасиво, поэтому я желаю счастья обоим и придерживаюсь нейтралитета», - сказал Шаляпин.

До этого телеведущая и блогер Виктория Боня публично поддержала Алсу. Она пожелала исполнительнице справиться с этой ситуацией и отметила, что все события в жизни происходят только во благо.