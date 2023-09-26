Шакиру снова заподозрили в мошенничестве с налогами

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В июле текущего года следственный суд в Каталонии принял иск против исполнительницы по подозрению в нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

По версии испанской прокуратуры, Шакира использовала сеть, базирующуюся в офшорных зонах, и прибегла к мошенничеству на шесть миллионов евро.

Ранее певица стала подозреваемой в преступлениях, касающихся неуплаты налогов с 2012 по 2014 год - в общей сложности на 14,5 миллиона евро. Сторона обвинения заявила, что певица проживала в Барселоне с учетом ее отношений на тот момент с футболистом Жераром Пике.

Роман Шакиры и Пике закончился разрывом в июне 2022 года. Исполнительница сообщила журналистам, что застала спортсмена с любовницей.

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