Шакира снялась в откровенных нарядах

Экс-солистка группы «ВИА Гра», чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос решила развестись с бизнесменом Игорем Кучеренко. В своем Instagram* она откровенно рассказала о расставании с мужем.

«Наша красивая история в 11 лет подошла к концу. Без драмы, без потрясений и без обид. Мы остаемся родными людьми, родителями и настоящими друзьями», - написала она.

Димопулос пояснила, что взаимная любовь и преданность друг к другу не уберегла их с супругом отношения, они не смогли продолжить жизненный путь вместе.

Она пояснила, что расставание с Кучеренко далось ей непросто, несмотря на то, что это был ее осознанный выбор.

«Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть совместного пути. Это навсегда будет огромной ценностью для меня», - пообещала спортсменка.

Димопулос выступала в группой «ВИА Гра» несколько месяцев. Она ушла со сцены 2012 году. Артистка записала с коллективом лишь одну песню «Алло, мам!».

Ранее в СМИ появилась информация о разводе певца Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой. Артист назвал это выдумкой желтой прессы , не имеющей ничего общего с действительностью.

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