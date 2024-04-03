Шакира снялась в откровенных нарядах
Исполнительница из Колумбии Шакира согласилась поучаствовать в откровенной фотосессии для журнала Allure. Снимки и интервью 47-летней артистки опубликовал сайт издания.
Фотограф Эммануэль Монсальве запечатлел певицу во всем белом - купальнике, колготках и туфлях на каблуках. Из цветовой гаммы только выбивались солнцезащитные очки черного оттенка.
Второй образ Шакиры был не менее откровенным, но в темных тонах. Она позировала в топе и шортах Area. Талию и руки певицы украшали массивные аксессуары - браслеты и пояс.
В качестве стилиста на съемочной площадке работала Шибон Кеннеди.
В прошлом году в колумбийском городе Барранкилье, где родилась Шакира, в честь нее установили скульптуру. Статуя выполнена из бронзы, ее высота составила 6,5 метра.