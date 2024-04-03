03 апреля 2024, 13:42

Шакира снялась в откровенных нарядах

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Исполнительница из Колумбии Шакира согласилась поучаствовать в откровенной фотосессии для журнала Allure. Снимки и интервью 47-летней артистки опубликовал сайт издания.

Фотограф Эммануэль Монсальве запечатлел певицу во всем белом - купальнике, колготках и туфлях на каблуках. Из цветовой гаммы только выбивались солнцезащитные очки черного оттенка.

Второй образ Шакиры был не менее откровенным, но в темных тонах. Она позировала в топе и шортах Area. Талию и руки певицы украшали массивные аксессуары - браслеты и пояс.

В качестве стилиста на съемочной площадке работала Шибон Кеннеди.

В прошлом году в колумбийском городе Барранкилье, где родилась Шакира, в честь нее установили скульптуру. Статуя выполнена из бронзы, ее высота составила 6,5 метра.

Концерты Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 13:17
Экс-солистка «ВИА Гры» объявила о разводе
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Экс-солистка группы «ВИА Гра», чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос решила развестись с бизнесменом Игорем Кучеренко. В своем Instagram* она откровенно рассказала о расставании с мужем.

«Наша красивая история в 11 лет подошла к концу. Без драмы, без потрясений и без обид. Мы остаемся родными людьми, родителями и настоящими друзьями», - написала она.

Димопулос пояснила, что взаимная любовь и преданность друг к другу не уберегла их с супругом отношения, они не смогли продолжить жизненный путь вместе.

Она пояснила, что расставание с Кучеренко далось ей непросто, несмотря на то, что это был ее осознанный выбор.

«Я благодарна за невероятную дочь, безусловную любовь, семью, поддержку, бесценные моменты и всю прекрасную часть совместного пути. Это навсегда будет огромной ценностью для меня», - пообещала спортсменка.

Димопулос выступала в группой «ВИА Гра» несколько месяцев. Она ушла со сцены 2012 году. Артистка записала с коллективом лишь одну песню «Алло, мам!».

Ранее в СМИ появилась информация о разводе певца Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой. Артист назвал это выдумкой желтой прессы , не имеющей ничего общего с действительностью.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 13:07
Юлия Паршута рассказала, почему не может создать семью
Global Look Press
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Участница шоу «Фабрика звезд-7», певица Юлия Паршута рассказала, почему пока не готова создать семью. Она поделилась откровениями с порталом lady.mail.ru.

Паршута пояснила, что в данный момент полностью сосредоточена на развитии своей музыкальной карьеры, а личные отношения находятся на втором плане. Юлия открыто заявила о том, что пока не нашла мужчину, который бы полностью завоевал ее сердце.

Она также опровергла слухи о своем романе с «фабрикантом» Марком Тишманом, утверждая, что между ними сложились лишь теплые дружеские отношения.

«Мы с Марком никогда не были парой. Мы единомышленники, поем вместе и вообще круто проводим время: у нас схожее чувство юмора, воспитание, принципы, интерес к жизни. Это общечеловеческая любовь», - подчеркнула звезда.

Певица перечислила важные качества потенциального партнера. Это доброта, интеллектуальность, волевой характер и нравственная чистота. Она высоко ценит способность к глубоким и серьезным отношениям, в то время как агрессивность, жадность, апатия и несамостоятельность артистку отталкивают. Певица подчеркнула, что доброта мужчины играет для нее ключевую роль.

Ранее музыкант Александр Устьянцев оценил наставников новой «Фабрики звезд». Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова он назвал профессионалом, а солиста «Руки вверх!» Сергея Жукова - «балалаечкой».

Отношения Музыка Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 12:47
Певица Лика Стар рассказала о мести Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Лика Стар рассказала о бегстве от мужа-итальянца и мести Аллы Пугачевой. Она раскрыла некоторые подробности своей личной жизни в эфире программы «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Лика Стар рассказала о неудачном браке с итальянцем, ради которого она когда-то покинула Россию, родив двоих детей. Этот союз, казавшийся на первых порах идиллическим, со временем заставил певицу бежать от мужа.

«Я тысячу и один раз хотела развестись», - призналась Стар.

Дети Стар остались с супругом. Артистка выразила надежду на то, что их отношения с детьми в будущем наладятся.

Также она поделилась причиной своего конфликта с Пугачевой, которая, по ее словам, оказала значительное влияние на ее карьеру на российской эстраде. Ситуация обострилась после решения Стар сотрудничать с Владимиром Пресняковым, бывшим зятем Пугачевой, что вызвало недовольство примадонны. Певицу перестали приглашать на концерты. Она воспринимает эти действия как «холодную месть».

«Я точно знала, что нахожусь во всех черных списках», - поделилась певица.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что Пугачева занимала особое место среди влиятельных личностей российского шоу-бизнеса. Она обладала своим «кланом» и блестяще управляла им.

Певица Лика Стар рассказала о бегстве от мужа-итальянца и мести Аллы Пугачевой. Она раскрыла некоторые подробности своей личной жизни в эфире программы « Секрет на миллион » с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
03 апреля 2024, 12:34
Мартиросян временно отстранили от судейства «Новой Фабрики звезд»
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Юморист Гарик Мартиросян не будет присутствовать на шестом отчетном концерте «Новой Фабрики звезд». Шоумен на время покинет судейское кресло, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

По данным издания, гендиректор «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева предупредила участников проекта, чтобы они «не рассчитывали» на помощь Мартиросяна.

Комика отстранили во избежание предвзятости в программе, так как он приходится двоюродным дядей участнице конкурса Нонны Еганян.

Мартиросян попрощался с фабрикантами, сказав что ему необходимо уехать и пообещал привезти им гостинцы.

«Не чувствуйте друг в друге конкурентов, потому что вы сами конкурируете с собой. Расти надо!», - сказал он слова напутствия.

Ранее комик был судьей в шоу «Маска» на телеканале НТВ. Во время эфира он колко подшутил над телеведущей Региной Тодоренко из-за ее вопросов к участникам.

Телевидение конкурсы

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