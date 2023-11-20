Шакира избежала тюремного срока за неуплату налогов

В постановлении суда указали, что звезда согласилась на три года лишения свободы и штраф в размере семи миллионов евро. По условиям сделки, заключение заменят денежным взысканием, что позволит Шакире избежать тюрьмы. Изначально прокуратура запрашивала для нее восемь лет тюремного срока и 23,8 миллиона евро штрафа.

Следственный суд в Каталонии минувшим летом принял иск против певицы по подозрению в нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

Шакира нарушила законодательство пока жила в Испании с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике.

Однако исполнительница утверждала, что в тот период проживала на Багамах, где исправно платила налоги. После начала судебных разбирательств Шакира выплатила требуемую сумму. Однако дело не закрыли.