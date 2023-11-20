20 ноября 2023, 21:20

Шакира избежала тюремного срока за неуплату налогов

РИА «Новости»
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Известная колумбийская певица Шакира избежала тюремного заключения по делу о неуплате налогов в Испании. Она смогла достичь соглашения со стороной обвинения, сообщила ТАСС пресс-служба Высшего суда Каталонии.

В постановлении суда указали, что звезда согласилась на три года лишения свободы и штраф в размере семи миллионов евро. По условиям сделки, заключение заменят денежным взысканием, что позволит Шакире избежать тюрьмы. Изначально прокуратура запрашивала для нее восемь лет тюремного срока и 23,8 миллиона евро штрафа.

Следственный суд в Каталонии минувшим летом принял иск против певицы по подозрению в нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

Шакира нарушила законодательство пока жила в Испании с бывшим мужем, футболистом Жераром Пике.

Однако исполнительница утверждала, что в тот период проживала на Багамах, где исправно платила налоги. После начала судебных разбирательств Шакира выплатила требуемую сумму. Однако дело не закрыли.

Суд Налоги Испания
20 ноября 2023, 17:18
«Не знаю, почему ее так раскручивают». Лоза назвал Пугачеву отставной певицей
РИА «Новости»
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Композитор Юрий Лоза выразил недоумение из-за того внимания, которое СМИ и пользователи соцсетей уделяют личности Аллы Пугачевой. В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он назвал артистку отставной певицей.

«Почему людей интересует, что говорит, думает или делает отставная певица? Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают», - указал Лоза.

Артист подчеркнул, что такая ситуация для него решительно непонятна. Сейчас, по его словам, о Пугачевой пишут больше, чем когда она пела.

Певица покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным* и маленькими детьми после начала спецоперации. Сначала пара обосновалась в Израиле, но после эскалации конфликта на Ближнем Востоке покинула и эту страну. По последним данным, семья решила жить на Кипре, где приобрела элитную недвижимость.

В начале ноября Пугачева посетила Россию, вызвав пристальное внимание. В ее адрес прозвучало много критики, на которую артистка позже ответила в своем Instagram**. В посте она заверила, что «многомиллионная армия поклонников» ее не предаст.

Помимо этого, Пугачева вспомнила свою беседу с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“» - предупредила артистка.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

**С оцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Алла Пугачева Юрий Лоза
20 ноября 2023, 13:41
Писатель и правозащитник Нина Катерли скончалась в 90 лет
Википедия
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Писатель, публицист и правозащитница Нина Катерли скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в личном Telegram-канале.

«У нас горе: умерла Нина Семеновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник. Много лет мы дружили. Светлая память», - написал Вишневский.

Он принес соболезнования дочери общественного деятеля Елене Эфрос и другим родным и близким публициста.

Нина Катерли посвятила свою жизнь защите прав человека. Данную тему она открыто освещала в своих работах.

Писательница была матерью знаменитой журналистки Елены Эфрос, которая пошла по ее стопам в общественной деятельности, и бабушкой театрального режиссера Евгении Беркович, которой продлили арест по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист - Ясный сокол» в Москве.

Смертность Россия Писатели
20 ноября 2023, 12:03
«Он был выпивший». Актер Сергей Чирков устроил на молодежном конкурсе в Обнинске алкоперформанс
YouTube
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На финал молодежного конкурса «Энергия улиц» в Обнинске пригласили актера Сергея Чиркова. В интернет попало видео, на котором вместо наставлений он курил, лежа на сцене, и матерился. Хореограф, руководитель проекта Ирина Овчарова подтвердила «360», что артист выпил, но заявила, что при личной встрече вел себя адекватно.

Член жюри и наставник Женщина вместе с участниками конкурса - дуэтом детей-инвалидов из клуба «Особые возможности» - заходила к специальному гостю в гримерку. Чирков, по словам хореографа, тепло их принял, сфотографировался и пообещал приехать.

«Ну да, он был выпивший. Я не видела, как он вел себя потом… Он сначала вышел раньше немного на сцену, а потом сидел в жюри. Мы с детьми уходили и пять номеров отсутствовали, я не видела нюансов. А мы с ним общались совершенно нормально», - сказала она.

Овчарова сказала, что актер уехал раньше остальных. Ее удивило, что он сорвался посреди конкурса. Только сегодня из видео в соцсетях женщина узнала о возможной причине.

«Я спросила, понравился ли ему наш номер, а он ответил, что уже уезжает. Это была середина проекта. Конечно, расстроенный. Видимо, его уже в зале кто-то попросил, но мы этого не видели. <…> Такое ощущение, что, может быть, это было как-то запланировано кем-то другим, не знаю», - сказала она.

Сценический образ Версию о том, что пьяный перформанс мог быть срежиссированным образом актера, поддержал фотограф Дмитрий Масленников. Он заявил «360», что снимал мероприятие и не заметил ничего особенно странного в поведении артиста.

«Нет, я этого [случая] не видел. Нормальный сценический образ - шутил, все нормально, я видел это. <…> Это, по-моему, образ такой. У нас и конкурс-то молодежный был», - сказал он.

Скандальный ролик опубликовали в Telegram-канале «Типичный Обнинск». Звезду сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» пригласили 19 ноября в Дом культуры, чтобы воодушевить начинающих артистов. По словам авторов видео, он вел себя неадекватно еще до начала концерта. Чирков пытался дать детям наставления, еле держась на ногах и матерясь, а потом покурил, лежа на полу у рояля.

Организаторы не хотели пускать его на сцену, но артист все-таки прорвался. Он перебил ведущую, пошутил о певце Егоре Криде, а потом ушел.

Актеры
20 ноября 2023, 06:10
«Нужно стиснуть зубы». Фаворит Пугачевой рассказал о причинах отъезда звезды
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева могла решиться на отъезд из России из-за своего мужа. Об этом и в беседе с сайтом aif.ru заявил ее фаворит, вокалист и композитор Сергей Савин.

По его мнению, звезда часто прислушивается в своему супругу юмористу Максиму Галкину*, поэтому он сыграл не последнюю роль в их отъезде.

«В одном из интервью актера Сергея Бодрова я услышал фразу, которую всегда применяю к себе: когда твоя страна в беде, <…> когда твоя страна находится тяжелом положении, нужно стиснуть зубы и дождаться, когда все будет хорошо», - ответил Савин на вопрос про свое отношение к отъезду артистки из России.

Также вокалист отметил, что Пугачева, делая негативные высказывания в сторону жителей РФ, не хотела обижать всех россиян. Артистка имела в виду «конкретных персон». Ранее стало известно, что Пугачева может выступить на корпоративе в России за 46 миллионов рублей. Однако концерт должен быть тайным.

* Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Алла Пугачева Максим Галкин

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