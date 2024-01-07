«Шакалы». Разин накинулся на спевшего на французском «Седую ночь» Лазарева
Продюсер Андрей Разин обвинил в воровстве песен группы «Ласковый май» певцов Сергея Лазарева и Романа Жукова. Об этом сообщило издание News.ru.
Разин заявил, что все авторские права на песни группы принадлежат только ему, а другие артисты воруют творчество «Ласкового мая».
«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы „Ласковый май“. Вот Сережа Лазарев выложил на французском „Седую ночь“, Рома Жуков и „Белые розы“. Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», - написал он в социальных сетях.
Разин отметил, что ему никто не заплатил за использование легендарных композиций.
Лазарев исполнил хит группы на французском языке, когда снялся в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Это вызвало ярость у Разина. Сам певец никак пока не отреагировал на возмущенные выпады продюсера.
Ранее Филипп Киркоров обиделся на Сергея Лазарева из-за отсутствия публичной поддержки с его стороны после скандала с откровенной вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой, в которой он принял участие.