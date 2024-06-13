Шац назвал плачевный итог отъезда из России

Ведущий уточнил, что младшая дочь закончит обучение в этом году. Она чаще прилетает к маме, телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая живет в Испании.

«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться», - посетовал Шац*.

Он добавил, что со старшими детьми, живут в Лиссабоне, ему удается встречаться чаще - несколько раз в год.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что бывшую жену ведущего Татьяну Лазареву* объявили в розыск.

Карточка с ее именем появилась в базе МВД.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.