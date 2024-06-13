13 июня 2024, 19:09

Шац назвал плачевный итог отъезда из России

Global Look Press
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Уехавший из России в Израиль юморист и телеведущий Михаил Шац* заявил, что редко видится с младшей дочерью Антониной, которая учится в школе в Англии. На подкасте для YouTube-канала Sheinkin40 он назвал сложившуюся ситуацию плачевным итогом последних двух лет.

Ведущий уточнил, что младшая дочь закончит обучение в этом году. Она чаще прилетает к маме, телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая живет в Испании.

«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться», - посетовал Шац*.

Он добавил, что со старшими детьми, живут в Лиссабоне, ему удается встречаться чаще - несколько раз в год.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что бывшую жену ведущего Татьяну Лазареву* объявили в розыск.

Карточка с ее именем появилась в базе МВД.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.

Дети Семья Иноагенты Шоу-бизнес
13 июня 2024, 18:38
Тейлор Свифт высморкалась в руку и вытерла сопли об юбку во время концерта
Global Look Press
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Американская певица Тейлор Свифт шокировала фанатов во время своего концерта в Эдинбурге. Она высморкалась и вытерла сопли об юбку во время выступления, сообщило издание Page Six.

Поклонники засняли на видео, как звезда высморкалась в руку и вытерла ее об юбку, а после проглотила остатки, стекавшие по ее лицу. Издание отметило, что в этот вечер на улице было ниже 10 градусов тепла.

Пользователи Сети раскритиковали Свифт за такое поведение. По их мнению, она могла найти другой способ выйти из неприятной ситуации. Однако нашлись и те, кто поддержал артистку.

«В чем здесь проблема? Показывает, что она такой же человек, как и все остальные, когда у них нет доступа к салфеткам», - написал один из поклонников.

В этом году певица стала человеком года по версии американского журнала Time. Она обогнала бизнесмена Илона Маска, создателя ChatGPT Сэма Альтмана, короля Великобритании Карла III, куклу Барби и президента России Владимира Путина.

Концерты Музыка Тейлор Свифт Шоу-бизнес
13 июня 2024, 17:48
«Не узнать даже лицо». Семенович в платье с декольте высмеяли за фотошоп
Global Look Press
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Певицу и актрису Анну Семенович заподозрили в редактировании фото. Звезда выложила снимок в ярком платье с декольте на своей странице в социальной сети Instagram* и столкнулась с критикой.

Для фотографии 46-летняя артистка выбрала красном макси-платье с цветочным принтом, декольте и разрезом. Наряд дополнили кожаный ремень Hermes голубого цвета и розовые кеды. Знаменитости сделали укладку и макияж.

Пользователи Сети обратили внимание на изменившуюся внешность Семенович. Они обвинили певицу в редактировании снимка.

«Не узнать даже лицо, не то, что фигуру. Это вы так себя любите?», «Голова живет отдельно от туловища. Перебор с фотошопом», «Анна говорит: „любите себя такими, какие вы есть“. Значит, вы лукавите, если мы видим совсем не Анну», - написали в комментариях.

Ранее Семенович устроила фотосессию в ванне. Артистка предстала перед поклонниками в ярко-красной шляпе и купальнике с цветочным принтом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram Шоу-бизнес
13 июня 2024, 16:33
«Лицемерие зашкаливает». Пригожин отреагировал на объявление в розыск Лазаревой
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал объявление в розыск телеведущей Татьяны Лазаревой*. Его слова передал Telegram-канала «Звездач».

«Они [иноагенты] не вызывают у меня ни одобрения, ни уважения, только негодование. <…> Я вообще отношусь к таким людям очень осторожно, потому что их лицемерие абсолютно зашкаливает», - поделился продюсер Он добавил, что у занятых делами людей нет времени на сплетни и интриги, а уехавшие из России артисты только этим и занимаются. Пригожин сравнил их со «старыми бабками», которые щелкают семечки во дворе.

«Многие, которые уехали, там на уровне попрошаек. А то, что вы поливаете свой народ - это скотство», - подчеркнул он.

Продюсер посоветовал обращать меньше внимания на иноагентов, так как самое страшное - это забвение.

Об объявлении в розыск Лазаревой* также высказалась актриса Яна Поплавская. По ее мнению, уехавших из России артистов губит злоупотребление алкоголем.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Иосиф Пригожин Иноагенты Шоу-бизнес
13 июня 2024, 13:21
«Время уголовных дел настало». Поплавская раскрыла, что губит уехавших из России артистов
Global Look Press
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Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость об объявлении в розыск телеведущей Татьяны Лазаревой*. В своем Telegram-канале она поделилась мнением о том, что губит уехавших из России артистов-иноагентов за границей.

«Мне кажется, всех этих сбежавших губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Что Лазареву*, что [актрису Яну] Троянову**, что [актера Дмитрия] Назарова с его супругой», - написала артистка.

По мнению Поплавской, тело и душу может спасти только трезвый взгляд на жизнь. Она добавила, что для таких артистов объявление иностранным агентом оказалось недостаточно, поэтому сейчас «настало время уголовных дел».

Ранее Троянова** поддержала призыв убивать русских людей , в том числе и детей. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Алкоголь Россия Иноагенты

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