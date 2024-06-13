Шац назвал плачевный итог отъезда из России
Уехавший из России в Израиль юморист и телеведущий Михаил Шац* заявил, что редко видится с младшей дочерью Антониной, которая учится в школе в Англии. На подкасте для YouTube-канала Sheinkin40 он назвал сложившуюся ситуацию плачевным итогом последних двух лет.
Ведущий уточнил, что младшая дочь закончит обучение в этом году. Она чаще прилетает к маме, телеведущей Татьяне Лазаревой*, которая живет в Испании.
«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться», - посетовал Шац*.
Он добавил, что со старшими детьми, живут в Лиссабоне, ему удается встречаться чаще - несколько раз в год.
Сегодня, 13 июля, стало известно, что бывшую жену ведущего Татьяну Лазареву* объявили в розыск.
Карточка с ее именем появилась в базе МВД.
* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.