«Он содержится в четырехместной камере СИЗО-7, на условия содержания не жаловался. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов сказал, что держится», - сообщил Мельников.

Ответсек ОНК заявил, что в камере блогер читает произведения Эрих Мирии Ремарка.

Известному блогеру предъявили обвинение в восьми случаях мошенничества. По версии следствия, обвиняемый убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги, если купят его курсы.

Шабутдинова заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере».