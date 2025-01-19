Сестра Жанны Фриске рассказала, что стало с ее квартирами в Москве и Майами

Подписчики спросили ее, что стало с дорогой недвижимостью артистки. Наталья ответила, что американскую квартиру Фриске успела продать до родов.

Жилье в Москве осталось пустовать до тех пор, пока не вырастет сын певицы.

«Квартира Жанны стоит, как и стояла. Ждет Платона. Зачем нам там жить, у нас есть своя квартира. Луна любит приезжать туда в гости, знает, что это квартира ее тети и что тетя живет на небе», - сказала сестра.

Доля досталась телеведущему, мужу Фриске Дмитрию Шепелеву. Для того, чтобы он не продал ее, другие наследники обратились в суд. Деньги от реализации жилья в Америке перешли сыну, но отец певицы обвинил бывшего зятя в их растрате.

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