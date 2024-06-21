Сестра Валерия Меладзе получила госконтракт на 5,4 млн рублей

Читайте нас в:

«Заключить договорные отношения с индивидуальным предпринимателем Меладзей Лианой Шотаевной, без проведения конкурентных процедур на сумму 5,4 миллиона рублей», - говорится в опубликованных материалах.

По информации издания, речь может идти о певице Мари Краймбрери, которая входит в лейбл Лианы. Договор заключил Центр культуры и досуга «Полярная звезда». Выступление должно состояться 31 августа на центральной площади Оленегорска.

Гонорар звезды составит четыре миллиона рублей. Mash уточнил, что это первый за два года госконтракт для Лианы.

В 2022 году Краймбрери выступала на Дне города в подмосковном Чехове, за что певица получила два миллиона рублей из бюджета.

Ранее Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Возможной причиной возвращения в Россию мог стать корпоратив стоимостью 12 миллионов рублей.