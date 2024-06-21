21 июня 2024, 14:02

Сестра Валерия Меладзе получила госконтракт на 5,4 млн рублей

Global Look Press
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Сестра певца Валерия Меладзе Лиана заключила госконтракт на 5,4 миллиона рублей. Ее попросили привезти звезду на «мероприятие особой важности» в Оленегорск, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на полученные документы.

«Заключить договорные отношения с индивидуальным предпринимателем Меладзей Лианой Шотаевной, без проведения конкурентных процедур на сумму 5,4 миллиона рублей», - говорится в опубликованных материалах.

По информации издания, речь может идти о певице Мари Краймбрери, которая входит в лейбл Лианы. Договор заключил Центр культуры и досуга «Полярная звезда». Выступление должно состояться 31 августа на центральной площади Оленегорска.

Гонорар звезды составит четыре миллиона рублей. Mash уточнил, что это первый за два года госконтракт для Лианы.

В 2022 году Краймбрери выступала на Дне города в подмосковном Чехове, за что певица получила два миллиона рублей из бюджета.

Ранее Валерия Меладзе заметили в ресторане на Рублевке. Возможной причиной возвращения в Россию мог стать корпоратив стоимостью 12 миллионов рублей.

Россия Музыка Валерий Меладзе Шоу-бизнес
21 июня 2024, 14:34
«Природа на нем не отдохнула». Пригожин высказался об Урганте
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена — харизматичным и красивым человеком.

«Сам Иван очень комфортный в плане общения и всего. Мы всегда были в восторге. Очень важно, чтобы были профессиональные и воспитанные люди. В нем сочетается все. И культура, и воспитание, и грация», - поделился продюсер.

Он напомнил об актерской династии Урганта, у которого отец и бабушка были известными артистами.

«От осины не родятся апельсины. И в этом смысле на нем природа не отдохнула», - добавил Пригожин.

Он признался, что испытывает к телеведущему абсолютную симпатию и уважение.

Ранее генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть Урганта в эфир. Такую идею ему предложили участники КВН во время разминки.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не хватает передачи ведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. В интервью для портала NEWS.ru он назвал его программу абсолютно гармоничной, а самого шоумена - харизматичным и красивым человеком.

Первый канал Иван Ургант Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
21 июня 2024, 13:11
«Я деревня и есть!» Никита Кологривый устроил скандал во время интервью
Global Look Press
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. Отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал, что не попал в сериал «Полупановы» из-за внешнего вида. Отрывок интервью опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

По его мнению, в России образовался дефицит профессионалов на рынке кино. В пример он привел кастинг на проект «Полупановы».

«Готовился к нему очень серьезно. Большое количество времени потратил. <…> Прихожу на кастинг, они говорят: „Все хорошо, Никита, все замечательно, но у меня не деревенское лицо“. Я говорю: „У кого? У меня не деревенское лицо? Посмотри мне в глаза! Я деревня и есть! Вот она! Посмотрите на эти зубы, это деревенский частокол! Потому что я от сохи!“» - в шутку возмутился Кологривый.

Он предложил съемочной команде пересмотреть свое решение.

«От части Никита прав. Но на самом деле он давний друг продакшена \"Пензфильммаш», и я думаю, что [интервью] не имеет чересчур серьезный характер, не более чем ирония и самоирония», - поделился с 360.ru своим мнением сценарист и актер сериала Антон Просвирнин.

Он добавил, что Кологривый хороший артист, вживающийся в необходимую роль. Он снимался в других проектах продюсерской компании и это было удачно.

Премьера сериала «Полупановы» состоится 24 июня на телеканале ТНТ.

Ранее стало известно, что Кологривый сыграет поэта Владимира Маяковского. Премьера спектакля состоится Москве 2 июля.

Скандалы Сериалы Кино Интервью Актеры Никита Кологривый
21 июня 2024, 12:09
Отар Кушанашвили начал восстановление после операции
РИА «Новости»
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Состояние журналиста Отара Кушанашвили, которого вчера увезли в больницу из-за проблем со здоровьем, стабилизировалось. Шоумен восстанавливается после операции, сообщил его продюсер Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее», - поделился Ладненко.

Он попросил не спекулировать на здоровье Кушанашвили и не распространять неподтвержденных диагнозов. О выписке из больницы пока не говорится.

Ранее Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у журналиста. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов позже заявил, что у Кушанашвили обнаружили раковую опухоль.

Шоумена отвезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

Скандалы Сериалы Кино Интервью Актеры Никита Кологривый
21 июня 2024, 11:49
Стали известны дата и место похорон модельера Егором Зайцевым
РИА «Новости»
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Модельера Егора Зайцева похоронят в субботу, 22 июня, в Щелково на одном кладбище с отцом. Информация об этом появилась в группе Московского Дома моды Вячеслава Зайцева в Telegram-канале.

«Официальная церемония прощания с Егором Зайцевым состоится 22 июня в 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной», - говорится в сообщении.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.

На днях было опубликовано последнее сообщение сына известного модельера. Он просил своего друга, певца Юлиана, не переживать и надеяться на лучшее.

Мода Щелково Вячеслав Зайцев

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