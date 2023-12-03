Сергею Жукову со второй попытки удалось открыть бар «Руки вверх!» в Екатеринбурге

Певец признался, что заведение удалось открыть только со второй попытки. Жуков пытался запустить танцевальный бар в 2016 году, но тогда возникли проблемы с партнерами по бизнесу.

«В свое время мы связались не с тем человеком. Мы уже провели пресс-конференцию и готовы были открываться, но, к сожалению, не получилось», - отметил музыкант.

Он рассказал, что разногласия с партнерами в 2016 году вызвали у него бурю негативных эмоций. Певец объяснил, что открытие бара в Екатеринбурге - долгожданное событие, которое принесло ему радость.

«Но то, что это произошло сейчас, я очень рад. Вы бы знали в каком гневе я был тогда, а Жуков в гневе… Ребята ни разу такого не видели», - подчеркнул артист.

Ранее в Смоленске прошел премьерный показ сериала «Плакса», продюсером и композитором которого выступил Сергей Жуков. Артист написал к нему не только музыку, но и сценарий. Он рассказал, что подростковый сериал затронет тему школьного буллинга.