19 февраля 2024, 23:34

Сергей Соседов рассказал о новых покровителях Ивлеевой

РИА «Новости»
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Российский телеведущий, музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что блогер Анастасия Ивлеева вернется в привычную сферу деятельности, когда пройдет шум негатива после устроенной ей «голой» вечеринки. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Спецкорр».

«У нее полно подписчиков, у нее деньги, у нее связи, и, я думаю, какая-то крыша наверху. У нее такие представления о прекрасном - повесить камень на то самое место. Вот так она это видит», - сказал он.

Скандальная «голая» вечеринка состоялась 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Среди гостей были известные артисты, такие как Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Бородина и другие.

Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды, что очень возмутило поклонников знаменитостей. Их концерты стали массово отменять, а компании отказались от сотрудничества и рекламы с ними.

Многие участники вечеринки публично извинились за случившееся, а сама Ивлеева попросила прощения в 20-минутном ролике.

Блогеры Анастасия Ивлеева
19 февраля 2024, 22:03
Скончался сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев
Freepik
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Сценарист и кинопродюсер Константин Воробьев скончался на 54-м году жизни. Некролог опубликовали на сайте Союза кинематографистов России.

Воробьев был лауреатом национальных и международных кино- и телефестивалей, членом Союза кинематографистов Белоруссии, а также членом Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Одной из самых известных работ Воробьева был сценарий российско-белорусского военно-исторического фильма «Брестская крепость» режиссера Александра Котта.

«Коллеги запомнили Константина Ивановича как яркого профессионала и замечательного человека», - говорится в сообщении.

Россия
19 февраля 2024, 04:03
«Любимые, какие фото!» Стриженова восхитилась проживающими в США внуками
РИА «Новости»
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Российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова восхитилась фотографией своих полугодовалых внуков-близнецов, которую опубликовала ее старшая дочь Анастасия. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

Наследница актрисы обнародовала черно-белый снимок, на котором ее муж держит на руках подросших сыновей, а она целует его в щеку. Стриженова растрогалась, когда увидела его в соцсетях.

«Любимые, какое фото! Мои дорогие, многодетные, многосыновные (сочинила новое слово)!» - написала она.

Стриженова добавила, что на снимке не хватает только ее старшего внука Петровича. Она также призналась, что не стала бы давать своей дочери советы по воспитанию сыновей, так как вместе с мужем растила девочек. По словам актрисы, «мальчики - это другая планета».

Старшая дочь Стриженовой живет вместе с мужем и детьми в США. Младшая наследница звездной пары Александра тоже недавно вышла замуж.

Ранее внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Неделю назад в больницу с тем же диагнозом попал и сын модельера Вячеслава Зайцева Егор.

Фото США Дети Семья Россия Актеры
18 февраля 2024, 23:49
«Злой рок». Наташа Королева подцепила загадочную болезнь за рубежом
РИА «Новости»
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Певица Наташа Королева заразилась неизвестной болезнью в США, куда уехала, чтобы навестить родственников. Об этом сообщил журнал «7 Дней».

По словам телеведущего Вадима Такменева, что члены жюри телешоу «Суперстар!» переписываются в «домашнем чате», где делятся своими проблемами, победами и неудачами. И уже складывается впечатление, что их как будто преследует злой рок.

«Наташа Королева, которая сейчас не в Москве, тоже подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться, а Лера Кудрявцева на днях сломала ногу», - заявил он.

Сама певица пока никак не прокомментировала новость об ухудшении своего самочувствия. При этом у Королевой уже запланированы концерты в России, которые могут сорваться из-за ее болезни.

В начале февраля народной артистке России Галине Бесединой понадобилась медицинская помощь. К ней прибыла бригада скорой помощи, но актриса отказалась от госпитализации.

Болезни Музыка Телевидение
18 февраля 2024, 22:03
Умерла актриса из фильма «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг
Pixabay
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Звезда турецкого кино и эстрады Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул) умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на заявление Фонда кино Турции сообщил т елеканал Haberturk.

За свою карьеру актриса появилась в главных ролях и сериалов, и нескольких десятков фильмов, а также выступала как эстрадная певица с 1968 года.

В Фонде кино Фердаг назвали одной из ключевых актрис турецкого кинематографа. Она появлялась на экране в роли роковых женщин и всегда притягивала к себе море внимания.

Одной из главных она сыграла в фильме «Королек - птичка певчая». Картина 1966 года снятая по роману турецкого классика Решата Нюри Гютенкина пользовалась большим успехом в стране. Похоронят актрису на кладбище Куручешме.

Успех фильма вдохновил турецких продюсеров превратить фильм в мини-сериал. В 1986 году снятую телеверсию турецкого романа показали на советском телевидении.

Турция Кино Фильмы

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