Сергей Шнуров задолжал более 4,5 млн рублей налогов

Шнуров зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основной деятельностью в области исполнительского искусства. Также артист занимается кинопроизводством, телевидением, радиовещанием, рекламой и организацией развлекательных мероприятий. Ранее музыкант был учредителем еще шести ООО, однако за последнее время покинул эти предприятия.

Недавно Федеральная налоговая служба выставила ему счет на сумму 4 591 764 рубля.

С начала 2022 года активность артиста на сцене заметно сократилась. Также недавно Шнуров выпустил несколько синглов, которые не завоевали большой популярности.

Ранее стало известно, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 миллионов рублей. Ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена и связанного с ним промоушена.