16 мая 2024, 10:28

Сергей Шнуров задолжал более 4,5 млн рублей налогов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Лидер группы «Ленинград», рок-музыкант Сергей Шнуров должен налоговой более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Шнуров зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основной деятельностью в области исполнительского искусства. Также артист занимается кинопроизводством, телевидением, радиовещанием, рекламой и организацией развлекательных мероприятий. Ранее музыкант был учредителем еще шести ООО, однако за последнее время покинул эти предприятия.

Недавно Федеральная налоговая служба выставила ему счет на сумму 4 591 764 рубля.

С начала 2022 года активность артиста на сцене заметно сократилась. Также недавно Шнуров выпустил несколько синглов, которые не завоевали большой популярности.

Ранее стало известно, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 миллионов рублей. Ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена и связанного с ним промоушена.

Налоги Сергей Шнуров Шоу-бизнес
16 мая 2024, 03:52
Телеведущий Дибров назвал Бузову соратником и коллегой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова — его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова — петербурженка.

Ведущий также назвал певицу доказательством того, что он «на верном пути», когда «влюбляет» своих детей в легендарную группу Queen. Как когда-то сделал отец Ольги Игорь Бузов, заставив маленькую девочку петь «We Will Rock You».

«И теперь она - „We Will Rock You“. И у меня дети любят „We Will Rock You“. Значит, я на верном пути!» - заявил Дибров.

Бузова отметила 20-летие на сцене 15 мая. В честь этого события певица представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова - его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова - петербурженка.

Ольга Бузова Дети Интервью Дмитрий Дибров
15 мая 2024, 20:42
Дело шло два года. Адвокат — об отказе ТСЖ оплачивать иск Волочковой о потопе в квартире
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
ТСЖ «Итальянская, 4» действительно отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала адвокат артистки Марина Иоселева.

«Отказывается, да. У нас дело два года шло за счет их недобросовестного поведения. То, что они постоянно процесс затягивали, назначали всевозможные экспертизы нужные и ненужные. Сами же деньги за эти экспертизы не вносили», - поделилась юрист.

Поведение председателя ТСЖ изначально было таким - он ушел с осмотра поврежденной квартиры и не стал расписываться в акте.

«Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», - подчеркнула Иоселева.

Если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов, добавила адвокат.

«Пока в первой инстанции мы дело выиграли. Конечно, они пойдут в апелляцию, это 100%. Но после этого, естественно, за исполнительным документом будем в суд обращаться», - заключила Иоселева.

Суд в Петербурге встал на сторону Волочковой , чью роскошную квартиру затопило. Сама балерина сообщила, что управляющая компания должна выплатить ей около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Артистка намерена добиться справедливости.

Санкт-Петербург Суд Адвокаты Деньги Квартиры
15 мая 2024, 19:14
Волочкова снялась с голой грудью на пляже
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сфотографировалась с голой грудью и опубликовала пикантный снимок в своем Telegram-канале. Таким образом, она намекнула подписчикам, что равнодушно относится к критике в свой адрес.

«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», - написала артистка.

На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках. Она отвернулась от камеры, показав оголенную спину. При этом комментарии к посту в своих соцсетях танцовщица предпочла закрыть.

Накануне Волочкова села на шпагат в стоматологическом кресле. Экстравагантный снимок из кабинета зубного врача она также разместила в соцсетях.

Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
15 мая 2024, 19:08
Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Дженнифер Лопес раскрыла, как поддерживает себя в форме. Ей очень помогают работа и тренировки. Об этом звезда рассказала в шоу на YouTube.

Несмотря на возраст - артистке исполнилось 54 года - она продолжает выглядеть прекрасно. Певица поведала поклонникам, что сохранять фигуру ей помогает то, что она все время остается в движении.

Ее прекрасной форме служат танцы на сцене и постоянные перемещения. Кроме того, она тратит по два часа ежедневно на физические упражнения.

Певица отметила, что еще никогда не весила так мало и не была такой стройной, как сейчас.

«Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме», - сообщила она.

Ранее телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости. Она опубликовала в соцсетях видео из кабинета косметолога. Звезда Первого канала, которой исполнилось 62 года, проходила процедуру иглоукалывания.

Красота Шоу-бизнес

Новости по теме