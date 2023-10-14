Сергей Пенкин удивил зрителей эпатажным поступком во время концерта
Эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин сделал необычный поступок на концерте в Ижевске, чем удивил зрителей. О сценическом решении артиста рассказал организатор концертов звезд российской эстрады Борис Рубиновский. Историей он поделился на своей странице во «ВКонтакте».
«Эксклюзив! Сергей Пенкин, прямо во время своего фееричного и просто нереально душевного концерта в Ижевске выбежал из зрительного зала и направился…» - написал автор под размещенным видео.
Из видеозаписи следует, что Пенкин в ходе концерта взобрался на балкон. Сначала артист быстро прошел через зал, вышел в фойе, поднялся по лестнице и появился на балконе перед не ожидавшими увидеть настолько близко звезду поклонниками.
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