Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников

Безруков написал, что получил от товарища предложение профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, он уже был готов согласиться, ведь сумма была приемлемой и идея ему нравилась. Но все же решил уточнить детали у самого Хабенского по телефону.

«Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество. Кстати, голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу. Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам моего театра, и, честно, внутренне похолодел», - подчеркнул актер.

Он призвал россиян быть бдительными и перепроверять просьбы о материальной помощи от близких и знакомых. Звезда «Бригады» также предположил, что злоумышленники могут начать использовать и дип-фейки в будущем.

Ранее Безруков включил «Калину красную» и «Пять вечеров» в личный топ фильмов для души.