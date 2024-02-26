Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников
Российский актер Сергей Безруков чуть не стал жертвой мошенников. Аферисты прислали ему голосовое сообщение якобы от его коллеги Константина Хабенского. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Безруков написал, что получил от товарища предложение профинансировать строительство медицинского комплекса для детей-инвалидов. По его словам, он уже был готов согласиться, ведь сумма была приемлемой и идея ему нравилась. Но все же решил уточнить детали у самого Хабенского по телефону.
«Надо ли говорить, что никакого сообщения он не отправлял, очередное мошенничество. Кстати, голос Хабенского почти идеально соответствовал оригиналу. Я живо представил, как моим голосом звонят сотрудникам моего театра, и, честно, внутренне похолодел», - подчеркнул актер.
Он призвал россиян быть бдительными и перепроверять просьбы о материальной помощи от близких и знакомых. Звезда «Бригады» также предположил, что злоумышленники могут начать использовать и дип-фейки в будущем.
Ранее Безруков включил «Калину красную» и «Пять вечеров» в личный топ фильмов для души.