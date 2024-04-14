«Сердце остановили и завели обратно». Сын Куклачева раскрыл детали операции артиста

«Операция прошла успешно, она длилась 3,5 часа, практически полночи. Он был в тяжелом состоянии, но все время в сознании. <…> Его сначала отключили, сердце остановили, а потом обратно завели», - рассказал он.

Дмитрий уточнил, что отцу поставили пять стентов-клапанов в сердце, он пребывает в тяжелом состоянии, но реабилитация проходит успешно.

«Пока врачи никаких прогнозов не дают - ни плюс, ни минус. Говорят: только нужно ждать, надеяться, что все обойдется. Динамика заключается в том, что с утра он мне звонил, давал ценные указания по сегодняшнему шоу. Говорил, что нужно сделать, каких животных выпускать. Так что положительная динамика существует. Молюсь, что скоро он поправится», - заключил сын артиста.

Об операции Куклачеву после обширного инфаркта стало известно в субботу, 13 апреля. Днем ранее его госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле».