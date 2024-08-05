«Семья - это моя большая точка опоры. У меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», - пояснила блогер.

Недавно Заворотнюк вернулась из Нижегородской области. Она и ее бабушка навещали родственников. Блогер отметила, что больше всего путешествие ей запомнилось теплым приемом и гостеприимством близких.

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Артистка скончалась после пятилетней борьбы с раком.

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