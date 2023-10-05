Съемки шоу Малахова закончились громким скандалом с обнаженной грудью
Съемки шоу телеведущего Андрея Малахова завершились громким скандалом. Выпуск вышел 4 октября на телеканале «Россия 1».
В этот раз передачу посвятили историям в мире пластической хирургии. Несколько пациентов оказались недовольны результатом работы хирурга Тимура Хайдарова. На программу пригласили как самого врача, так и его пациентов.
Во время съемок программы гости громко спорили и ругались. После очередного конфликта одна из пострадавших решила показать зрителям свою грудь, чтобы продемонстрировать ошибки Хайдарова. Когда женщина стала раздеваться, съемочная группа и телеведущий очень растерялись.
Как отметила журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале «Неопра, Блин!» , после съемок участники скандала продолжили выяснять отношения.
Ранее Андрей Малахов негативно высказался о фильме «Барби» с актерами Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Журналист назвал картину «полнейшей чушью».