01 апреля 2024, 19:35

Съемки нового сезона «Вампиры средней полосы» перенесли на лето

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Работу над новыми сериями проекта «Вампиры средней полосы» приостановили. Съемки планируют продолжить летом, сообщил актер Артем Ткаченко в эфире «Открытой студии».

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», - признался артист.

По его словам, продолжение сериала хотели снимать в апреле, но работу перенесли на июль. Почему сроки пришлось сдвинуть - актер не уточнил.

Ткаченко добавил, что он и его коллеги очень ждут возвращения к работе над сериалом.

«Потому что героев этих мы любим, эта семья уже стала нашей семьей. Юрия Стоянова уже в жизни называют „дедуля“», - отметил он.

Ранее экс-вокалист поп-группы «На-На» Владимир Левкин одобрил идею создания сериала , который расскажет об истории музыкантов. Он уточнил, что кино о коллективе пытались снять уже не раз.

Сериалы Кино Актеры
01 апреля 2024, 19:29
Королевский эксперт назвал вероятный диагноз онкобольной Кейт Миддлтон
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила общественности о своем онкозаболевании. Королевский эксперт Марк Рош в беседе с изданием dayFREURO заявил, что у нее, вероятно, рак толстой кишки.

По словам эксперта, королевская семья не планирует делать каких-либо официальных заявлений, связанных со здоровьем жены наследника британского престола.

Рош добавил, что принцесса Уэльская могла перенести гистерэктомию, у нее рак толстой кишки. Кейт Миддлтон сейчас проводят профхимиотерапию на дому, пояснил эксперт.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не будет участвовать в пасхальной службе , так как проходит курс превентивной химиотерапии. Онкобольной Карл III посетит традиционную церемонию, но из-за проблем со здоровьем его вместе с королевой Камиллой посадят отдельно от всех.

Великобритания Онкология Британская королевская семья
01 апреля 2024, 19:05
Башаров призвал наказать Кологривого за дебош в баре
РИА «Новости»
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Актер Марат Башаров выступил с критикой в адрес коллеги по цеху Никиты Кологривого и призвал привлечь того к ответственности за выходки в новосибирском баре. Об этом артист сообщил в беседе с порталом The Voice.

Башаров, сам причастный к крупным скандалам, назвал сложности Кологривого «испытанием славой». Однако симпатии к молодому коллеге не высказал и призвал того наказать.

«Звездная болезнь. Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант - это одно, мозги - это другое», - объяснил Марат.

Он напомнил, что из-за своего поведения столкнулся с потерей ролей.

«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», - отметил телеведущий.

Марата Башарова обвинили в домашнем насилии. Обе супруги актера рассказали о суровых побоях со стороны артиста. По словам, Екатерины Архаровой, за пять месяцев брака она получила три сотрясения мозга и перелом носа. Вторая жена актера, Елизавета Шевыркова, также рассказывала о насилии и пристрастии телеведущего к алкоголю.

После этого актер заявил, что женщины рассказывают о рукоприкладстве от небольшого ума. По его мнению, им просто хочется заявить на всю страну, что они его любили, а он с ними так плохо поступил.

Алкоголь Актеры Марат Башаров
01 апреля 2024, 18:27
Актер Бобцов раскрыл размер своей пенсии по инвалидности
РИА «Новости»
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На телеканале СТС 1 апреля стартует комедийный сериал «Цирк!», спродюсированный гендиректором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным. В проекте принял участие актер Артем Бобцов. Он рассказал в беседе с «Газетой.ру» о съемках, сообществе маленьких людей и скромной пенсии.

«Я ее оформил очень давно, когда мне было 10 лет. Сначала я был инвалид детства, а после 18 мне дали третью группу пожизненно. Третья группа считается рабочей. Мне капает пенсия небольшая - девять с копейками», - уточнил он.

Бобцов отметил, что физические особенности не мешают его творческой деятельности. Актер особенно выделяет роль лейтенанта Соколова из «Домашнего ареста». Среди спектаклей у артиста любимая постановка «Раз, два, … четыре, пять» в цирке.

Бобцов рассказал, что состоит в сообществе маленьких людей, которое насчитывает около 60 человек из медийной сферы. Участники обмениваются предложениями о работе и беседуют на бытовые темы.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что каждый месяц получает «копеечную» пенсию. Она уточнила, что размер выплаты составлет 23 тысячи рублей.

Пенсия Цирки Кино Актеры
01 апреля 2024, 18:18
Познер объяснил отказ от публичного празднования 90-летия
Global Look Press
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Журналист и телеведущий Владимир Познер не планировал широко отмечать свое 90-летие. Об этом он заявил в комментарии для портала NEWS.ru.

«Я человек довольно приватный, поэтому деталями делиться не буду. Я вообще не хотел бы делать из своего дня рождения что-то публичное», - поделился Познер.

Телеведущий также поблагодарил всех, кто помнит о нем. Ему исполнилось 90 лет сегодня, 1 апреля. В связи с этим на Первом канале в полночь покажут документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый по одноименной автобиографической книги. В картине журналист расскажет о личной жизни, поделиться воспоминаниями и оценит прожитые годы.

Историк моды Александр Васильев заявил, что секрет успеха Познера заключается в знании иностранных языков. Телеведущий владеет английским, французским и русским, а также обладает тремя паспортами.

Фильмы Россия Владимир Познер

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