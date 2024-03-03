Семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве

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Певица Алла Пугачева заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни. Об этом артистка сообщила в видеообращении в своем аккаунте в Instagram*.

«Я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники», - заявила она.

Исполнительница также отметила, что в числе последних узнала о выходе своего альбома «Постскриптум» и поблагодарила своих слушателей.

Новый альбом артистки «P.S.» появился на стриминговых площадках 1 марта. В него вошли 20 треков, записанных во время ее юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, а также новинки, в частности, песни «Вольная», «Монолог» и «Анестезия».

Ранее певица Любовь Успенская обвинила Пугачеву в том, что она якобы «испоганила» песню «Россия» своим пением.

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