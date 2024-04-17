Семенович раскрыла вес своей груди

«Нет строгих стандартов по идеальному весу для женщин, все зависит от телосложения. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», - поделилась она.

Певица добавила, что иногда устраивает себе день «срыва под контролем». Она пояснила, что шесть дней придерживается диеты, а один день позволяет себе съесть все, что пожелает.

По словам Семенович, к лету ей необходимо похудеть для съемок в проекте, поэтому она стала строже следить за питанием. Певица уточнила, что стала больше заниматься спортом и исключила вредные блюда.

Ранее Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи препарата для лечения диабета «Оземпик». По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача.