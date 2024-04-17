17 апреля 2024, 12:08

Семенович раскрыла вес своей груди

Global Look Press
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Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 килограммов. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальной сети.

«Нет строгих стандартов по идеальному весу для женщин, все зависит от телосложения. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов», - поделилась она.

Певица добавила, что иногда устраивает себе день «срыва под контролем». Она пояснила, что шесть дней придерживается диеты, а один день позволяет себе съесть все, что пожелает.

По словам Семенович, к лету ей необходимо похудеть для съемок в проекте, поэтому она стала строже следить за питанием. Певица уточнила, что стала больше заниматься спортом и исключила вредные блюда.

Ранее Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи препарата для лечения диабета «Оземпик». По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача.

Женщины Диеты
17 апреля 2024, 12:47
Орбакайте показала семейные кадры в день рождения отца
Global Look Press
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Отец певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас 16 апреля отметил свое 79-летие. Дочь поздравила именинника в своем Instagram*.

«С днем рождения, папа», - написала она.

Орбакайте опубликовала архивные семейные снимки в честь праздника. На кадрах исполнительница в юном возрасте стоит рядом с отцом.

Артистка также разместила видеоролик с папой и матерью Аллой Пугачевой. Веселая семья танцевала на улице.

На день раньше Миколаса Орбакаса юбилей отпраздновала его бывшая супруга певица Алла Пугачева. Орбакайте в честь дня рождения матери опубликовала в соцсетях семейное видео из личного архива. Артистка выбрала для музыкального сопровождения ролика свою песню «Алла будет петь», выпущенную в 2023 году.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Музыка
17 апреля 2024, 12:16
Муцениеце отреагировала на слова Кологривого, рассекретившего их роман
РИА «Новости»
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Актриса Агата Муцениеце во время общения с прессой на премьере киноленты «Воздух» передала привет коллеге Никите Кологривому, который рассекретил их роман. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Кологривый подтвердил информацию о своих романтических чувствах к Муцениецев в недавнем интервью. Актер уточнил, что их связь была кратковременной.

На вопросы об отношениях с коллегой актриса отреагировала коротко.

«Я просто передаю Никите привет», - сказала она.

Звезда сериала «Слово пацана» признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного. Актер также отметил, что рассказал супруге о своих изменах. Пара рассталась и теперь живет порознь, но пока не оформила официальный развод.

Отношения Актеры
17 апреля 2024, 12:01
Эрнст поздравил Урганта с днем рождения в прямом эфире
РИА «Новости»
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Продюсер Константин Эрнст публично поздравил актера Ивана Урганта с днем рождения во время съемок программы КВН. Он позвонил артисту прямо со сцены, сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

Накануне в Москве проходили съемки шоу КВН. На них в качестве члена жюри присутствовал руководитель Первого канала Константин Эрнст.

По сообщениям очевидцев, бывший соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев во время съемок записал поздравление для своего коллеги. Присутствующие при разговоре отметили, что телеведущий несколько раз искрометно пошутил в своей манере.

«Иван пару раз разнес зал», - сообщили зрители.

На неделе, 16 апреля, Ургант отпраздновал свой 46-й день рождения.

Критик Александр Горбунов заявил, что есть высокая вероятность возвращения телеведущего на экраны к старту нового телевизионного сезона. Шоу с ним может выйти осенью.

Первый канал Иван Ургант Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 12:00
«Никого лишнего». Долина рассказала о тайной вечеринке в честь 56-летия Преснякова
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Певец Владимир Пресняков 29 марта отметил свое 56-летие. Поздравить артиста пришли самые близкие друзья, сообщила Лариса Долина в своем Telegram-канале и показала фотографии с вечеринки.

«Всегда Володины дни рождения проходят по-особенному тепло и уютно. Потому, что никого лишнего: только близкие и друзья, с которыми Вова всю жизнь идет по жизни. И этот день рождения стал таким же», - написала она.

Долина призналась, что любит посещать семейные торжества Пресняковых уже много лет.

«Мы, как одна семья. Отношения так сложились», - пояснила она.

На опубликованных певицей снимках можно увидеть таких знаменитостей, как Александр Маршал, Леонид Агутин и Александр Ревва.

Недавно Пресняков в эфире 12-го сезона шоу «Голос» решил подшутить над коллегами - Zivert и Полиной Гагариной. Во время набора команды артист заявил в шутку, что не может отнести девушек к людям.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

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