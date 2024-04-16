Семенович призналась, что пыталась похудеть при помощи «Оземпика»

По ее словам, она использовала таблетки по рекомендации врача на протяжении определенного периода, однако затем узнала от эндокринолога о его запрете и потенциальных опасностях.

Певица добавила, что крайне важно принимать подобные средства исключительно по назначению специалиста и избегать приобретения подобных препаратов через посредников.

«Нужно сдать анализы и посмотреть, какие дефициты у вас в организме! Сдать кровь на сахар и гормоны, и потом пойти к эндокринологу, и он вам подскажет, но только по вашим анализам!» - подчеркнула Семенович.

На таких же таблетках успешно удалось сбросить вес певице Алле Пугачевой. Правда, примадонна стала пить их в Израиле по медицинским рекомендациям - артистка действительно болеет диабетом. Однако эксперты считают такой способ похудеть смертельно опасным.