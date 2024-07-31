31 июля 2024, 01:39

Семенович появилась на публике с женатым возлюбленным

РИА «Новости»
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Певица Анна Семенович показала своего возлюбленного Дениса, который официально еще состоит в браке. Пара улетела на отдых в Турцию. Совместную фотографию звезда опубликовала в социальных сетях.

На снимке Семенович стояла рядом с Денисом. Певица выбрала для похода в ресторан шелковый костюм Weekend Max Mara. Свой образ она дополнила кожаной сумкой Bottega Veneta.

Ранее Анна Семенович призналась, что ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. После знакомства с певицей Денис рассказал супруге, что у него появилась любимая женщина.

Возлюбленный артистки с 10 лет жил в Германии, но сейчас часто бывает в России. Во время прилетов в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович заявила, что во время их совместной жизни он поднимал на нее руку. После этого бизнесмен предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие жены.

Россия Шоу-бизнес Анна Семенович
30 июля 2024, 22:07
Актер Тимур Шивырев умер после падения в жару
Freepik
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Актер театра и певец Тимур Шивырев умер на 34-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного театра оперетты.

«Сегодня ушел из жизни артист хора Саратовского театра оперетты Тимур Шивырев», - отметили в сообщении.

Коллеги актера выразили соболезнования его родным и близким.

Артист родился в 1991 году. После школы поступил в Алтайский музыкальный колледж в городе Барнауле. Также он окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова.

Шивирева приняли в Саратовский областной театр оперетты в 2018 году, он работал там до ухода из жизни.

Директор театра Виталий Емельянов рассказал ИА «Взгляд-инфо» , что Тимур Шивырев умер из-за трагической случайности. Из-за жары у артиста поднялось давление, он упал и ударился головой. В итоге, Шивирев скончался в больнице.

Театры Актеры
30 июля 2024, 19:04
Стало известно, где будут жить дети певицы Нюши после развода
Global Look Press
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Дети певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова останутся жить в Дубае. Об этом изданию Super.ru рассказала PR-директора предпринимателя Мария Редекоп.

«Дети учатся в Дубае. И Нюша с Игорем договорились, что они будут жить там. Нет такого [понятия], чтобы дети с кем-то остались», - объяснила она.

По ее словам, у супругов нет разногласий по поводу развода. Пара согласовала вопросы имущества и воспитания детей заранее.

Издание уточнило, что следующее заседание назначили на 15 августа. В этот день суд должен вынести официальное решение о расторжении брака.

Пара поженилась в 2017 году. В 2018-м у них родилась дочь Серафима-Симба, а спустя три года - сын Саффрон. Позже она рассказала, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. В мае этого года певица объявила о разводе.

Недавно Нюша призналась, что чувствовала себя не в своей тарелке рядом с мужем. По словам артистки, у нее был страх показаться глупой, рассуждать на определенные темы и вообще говорить.

Суд Дети Громкие разводы Брак Дубай Певица Нюша
30 июля 2024, 15:21
Козловский исполнил песню Пугачевой на своем спектакле в Юрмале
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева посетила моноспектакль 'Frank' актера Данилы Козловского в Юрмале. Фотографию с ним Примадонна выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль „Frank“ привел всех в восторг», - поделилась Пугачева.

Для мероприятия певица выбрала белую рубашку, черную куртку, кожаные брюки и туфли с острым мысом. Образ она дополнила черным галстуком. Козловский предстал в кадре в брючном костюме, классической рубашке и туфлях.

«Дорогая, невероятная Алла Борисовна! Это было счастье, разделить этот вечер с вами!» - ответил в комментариях актер.

Во время спектакля Козловский исполнил песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Примадонна в этот момент сидела в зале. Кадрами зрителей поделился Telegram-канал Starhit.

Ранее обращение Сердючки к Пугачевой спровоцировало скандал в Юрмале. Примадонна все время аплодировала украинской звезде.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Песни Спектакль Алла Пугачева Актеры
30 июля 2024, 14:32
Пиво, вино и виски. Появился райдер скандального концерта «Агаты Кристи» в Красноярске
РИА «Новости»
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Один из фронтменов группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов указал в райдере для концерта в Красноярске крепкий алкоголь и сигареты. Требования коллектива опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации издания, музыканты потребовали круглосуточный ресторан в отеле и лобби-бар. Кроме того, только для Самойлова предоставили номер класса люкс. Для него также выделили отдельную гримерку. В ней должны были подготовить бутылку виски, пять пачек сигарет и три тарелки закуски.

Барабанщик группы Дмитрий Снейк для своей гримерки потребовал 7,5 литра пива, три бутылки сухого вина, закуски и пять пачек стиков для айкоса.

В общей гримерке организаторы должны были подготовить бутылку бренди, три литра пива и три пачки стиков для айкоса, а также закуски, овощную тарелку, воду, чайник и утюг.

Группа выступила на «Небофесте» 28 июля. Слушателей возмутило состояние Самойлова , который еле держался на ногах во время концерта. В конце рокер передал микрофон гитаристу, так как не мог допеть песню.

Концерты Алкоголь Шоу-бизнес

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