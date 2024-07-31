Семенович появилась на публике с женатым возлюбленным

На снимке Семенович стояла рядом с Денисом. Певица выбрала для похода в ресторан шелковый костюм Weekend Max Mara. Свой образ она дополнила кожаной сумкой Bottega Veneta.

Ранее Анна Семенович призналась, что ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. После знакомства с певицей Денис рассказал супруге, что у него появилась любимая женщина.

Возлюбленный артистки с 10 лет жил в Германии, но сейчас часто бывает в России. Во время прилетов в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович заявила, что во время их совместной жизни он поднимал на нее руку. После этого бизнесмен предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие жены.