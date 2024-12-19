Семье курьера Цырульниковой, арестованной по делу Долиной, пришлось переехать

По информации агентства, переезд связан с тем, что Цырульникова находится под стражей. Обвиняемая подала апелляцию и попросила другую меру пресечения.

Ущерб по делу Долиной превышает 200 миллионов рублей. После обращения певицы в правоохранительные органы, вскоре удалось задержать 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову, которая может оказаться пособницей аферистов, обманувших артистку.

Известно, что мошенники «обрабатывали» певицу почти полгода. Они уговорили ее перевести все свои деньги на якобы безопасные счета, а также продать квартиру в Москве. Вырученные средства вынудили передать Цырульниковой.

Ранее правоохранители задержали еще одного фигуранта дела Долиной. Подозреваемым оказался 43-летний мужчина из Йошкар-Олы. Он обманным путем получил три миллиона рублей от певицы