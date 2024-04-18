18 апреля 2024, 02:34

Селин Дион заявила о выходе фильма о ее борьбе с неизлечимой болезнью

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Певица Селин Дион анонсировала выход фильма о своей борьбе с неизлечимой болезнью. Об этом сообщил Telegram-канал Селеба News.

Речь идет о борьбе звезды с редким аутоиммунным двигательным расстройством, которое поражает центральную нервную систему человека и проявляется в неконтролируемых болезненных спазмах мышц.

Ранее стало известно о жительнице Нидерландов, которая решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. По словам психиатра 28-летней Зорайи тер Бик, ее состояние никогда не улучшится. «Мы больше ничего не можем сделать, лучше ей никогда не станет», - заявил врач, наблюдавший пациентку в течение многих лет. Девушка живет в небольшом городке недалеко от границы с Германией со своим парнем и двумя кошками. Она физически здорова, но несмотря на это планирует покончить с собой из-за депрессии, аутизма и пограничного расстройства личности.

Болезни Кино Врачи Фильмы Депрессия
18 апреля 2024, 02:59
Сукачев назвал причину отмены концертов в российских городах
РИА «Новости»
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Рок-музыкант Гарик Сукачев заявил об отмене концертов в нескольких городах России. Об этом сообщила пресс-служба исполнителя.

«Вынуждены сообщить вам об отмене наших выступлений в Ижевске и Казани. <…> Концерты в Самаре, Ульяновске, Уфе и Челябинске также отменяются», - отметили в сообщении.

Причиной аннулирования мероприятий назвали неготовность к этому организатора ООО «Бэст Ивэнтс Раша», который не выполнил ряд условий, чтобы «концерты прошли на высоком уровне».

По поводу возврата денег за билеты исполнители порекомендовали обратиться к организаторам концертов.

Поклонники Сукачева ранее обвинили его в мошенничестве из-за отмены шести концертов. Рокер якобы не вернул им деньги за билеты. Однако представители музыканта обвиняют в присвоении средств компанию-организатора.

Уфа Концерты Мошенничество Россия Челябинск Деньги
17 апреля 2024, 21:54
Прокуратура Москвы проверит высказывания иноагента Лазаревой о беспилотниках
РИА «Новости»
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Московская прокуратура проверит высказывания телеведущей Татьяны Лазаревой* об атаках беспилотников на Россию. Фотографию документа с ответом ведомства по этому поводу опубликовала депутат фракции «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Telegram-канале.

Ранее она обратилась в Генпрокуратуру, с просьбой проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма, потому что ведущая в одном из интервью «цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников» на российские города.

«С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о ее результатах», - заявили в ведомстве.

После слов Лазаревой, активисты общественного движения «Зов Народа» обратились к депутату ГД Дмитрию Гусеву с просьбой разработать закон о запрете иноагентам баллотироваться в депутаты и занимать государственные посты. Движение отметило, что телеведущая со статусом иностранного агента, собирается выдвигаться в Мосгордуму.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом в России.

Беспилотники Депутаты Россия Иноагенты
17 апреля 2024, 19:14
Лидер группы «Звери» подарил билет на концерт ростовской пенсионерке
РИА «Новости»
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Фронтмен группы «Звери» Роман Билык подарил билет на концерт в Ростове-на-Дону пенсионерке, с которой случайно познакомился на центральном рынке. Историю их встречи музыкант рассказал во время своего выступления, сообщило издание «Комсомольская правда».

По словам певца, он заметил пенсионерку на рынке, когда она шла с тележкой с ветками и мусором. Билык хотел ее сфотографировать. Женщина заметила его и попросила его помочь. Между ними завязался разговор.

Лидия Петровна поделилась, что занимается написанием книг. В свою очередь, Билык рассказал о своей музыкальной карьере и в знак признательности предложил ей бесплатный билет на концерт своей группы.

Пенсионерка пришла на мероприятие. Музыкант рассказал удивительную историю их знакомства на сцене, в этот момент камеры сняли женщину и показали ее на большом экране.

Ранее общественники попросили Генпрокуратуру проверить Рому Зверя на финансирование ВСУ. Мать артиста - русская, а отец - с Украины.

Концерты Музыка
17 апреля 2024, 19:07
«Она была абсолютно прекрасна». Звезда «Детей шпионов» Алекса Вега потеряла ребенка
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Звезда фильма «Дети шпионов» 35-летняя Алекса Вега потеряла ребенка. О смерти дочери она сообщила в своем Instagram*.

«Она была абсолютно прекрасна и была похожа на папу. Горе накатывает на нас волнами. Моменты, когда чувствуешь себя абсолютно выпотрошенным сменяются счастьем от того, что мы были вместе хотя бы какое-то время», - написала она.

Артистка рассказала, что беременность и роды прошли без осложнений. Девочке уже придумали имя Инди. Однако ребенок появился на свет мертвым.

В ноябре Алекса Вега и ее муж Карлос Пена объявили о пополнении в семье. Пара сообщила, что ждет четвертого ребенка. Супруги состоят в браке 10 лет, воспитывают двух сыновей и дочку.

Ранее ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев сообщил, что Либерж Кпадону потеряла ребенка. По его словам, она переживала эмоциональный кризис, вернувшись на проект.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети Беременность Актеры

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