Седокова раскрыла, как жестко ее сыну рассказали о смерти Яниса Тиммы

Седокова уточнила, что не знает, какой именно это был день. По ее словам, в тот момент она лежала в больнице и «помнит только врачей», которые «спасали меня». Гектора же певица отправила в баскетбольный лагерь. Вожатых попросили не рассказывать ему о смерти Тиммы.

Но в лагере к сыну Анны Седоковой подошел незнакомый ребенок. Он сказал, что знает о смерти Яниса Тиммы, а потом спросил «что такое суицид».

После этого, написала певица, она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть рядом со своим сыном в это время. Она приняла решение увезти Гектора «подальше от всего».

«Я падала в обморок, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности „замирать“», - объяснила Анна Седокова.

Новый год артистка с сыном встретила в аэропорту. Гектор все еще не знал, что происходит.

«Вся моя жизнь, вся реальность рухнули в одно мгновение», - добавила Седокова.

Латвийский спортсмен Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в Москве. На заставке его телефона нашли просьбу позвонить его бывшей жене, Анне Седоковой. Суд развел их 9 декабря, на расторжении брака настаивала певица.

Друг баскетболиста Тиммы позднее рассказал 360.ru, что нажил себе в лице Седковой врага. По его словам, певица осталась недовольна тем, что он помог семье покойного спортсмена.