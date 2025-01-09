09 января 2025, 02:36

Седокова не перевела семье Тиммы обещанные деньги на похороны

РИА «Новости»
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Певица Анна Седокова хотела оплатить похороны своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, но денег так и не перевела. Об этом в Instagram* рассказала сестра спортсмена Лелде Жандецка.

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«Анна моей маме по телефону выразила намерение оплатить похороны - это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне и спросила о моем банковском счете», - написала Жендецка.

По ее словам, она переслала Анне контакты того, кто занимался финансовой частью похорон. Однако денег от Седоковой этот человек пока так и не получил.

«Поэтому оба утверждения верны - она предложила помощь, но деньги не поступили до сегодняшнего дня», - объяснила сестра баскетболиста.

Она также добавила, что певица уже связалась с банком в США и заявила, что является законным распорядителем счетов Тиммы.

Ранее стало известно, что латвийский следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против Седоковой.

Спортсмены Семья Баскетбол Деньги Instagram Анна Седокова
09 января 2025, 01:04
Топ-блогерша Killadamente умерла в 27 лет
Freepik
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Известная американская блогерша Кэрол Акоста с ником Killadamente умерла в 27 лет. Об этом сообщил американский журнал People.

По данным издания, 3 января в Нью-Йорке во время ужина девушка внезапно начала задыхаться, после чего ее доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Эту информацию подтвердила сестра погибшей в соцсетях.

«Я благодарна Богу за то, что он дал мне такую ​​сестру с огромным сердцем, как ты. Покойся с миром, сестра», - написала девушка.

Точная причина смерти пока неизвестна, семья еще ожидает результатов медицинской экспертизы.

Аккаунт Killadamente насчитывал почти семь миллионов подписчиков. Девушка продвигала идею бодипозитива и создавала контент на тему принятия себя.

Ранее умер известный российский блогер Amoral (Дмитрий Костенков). Перед гибелью он оставил в своем Telegram-канале несколько предсмертных сообщений.

Больницы Нью-Йорк Семья Соцсети Врачи Блогеры
09 января 2025, 00:08
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
РИА «Новости»
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Режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом в своем Telegram-канале написала его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналистка отметила, что у ее супруга очень больное сердце. Опубликовать пост она решила, так как в СМИ начали просачиваться новости о болезни Тиграна и ей начали звонить репортеры.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети», - отметила Симоньян.

Главред RT добавила, что мама Тиграна живет вместе с ними и очень тяжело переживает болезнь сына.

«Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно\", - написала супруга Тиграна Кеосаяна.

Симоньян попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.

Давид Кеосаян умер 19 октября 2022 года. Ему был 61 год.

Болезни Режиссер Маргарита Симоньян
08 января 2025, 22:15
«В хламину» пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле
РИА «Новости»
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Певец Алишер Валеев*, известный под псевдонимом Моргенштерн* во время корпоратива в Куршевеле упал из-за алкогольного опьянения. Видео со скандальным падением разместил Telegram-канал Shot.

В течение всей вечеринки 26-летний рэпер употреблял алкоголь, шатался и с трудом держался на ногах. Во время исполнения песни «Кадиллак» музыкант не удержался на ногах и рухнул на пол. Исполнитель был «в хламину» пьяный, отметил Telegram-канал. Подняться самостоятельно он не смог, ему на помощь пришли гости вечеринки и поставили певца на ноги.

Моргенштерн* сел на стул и заявил в микрофон, что «так бывает». Когда музыка стихла, он спросил: «Я тут никого не зацепил?». После рэпер исполнил трек «Эта сука хочет денег» и заверил, что эту песню написал про себя. Ранее Моргенштерн* пел ее в дуэте с Егором Кридом.

Ранее Моргенштерн* заявил, что планирует уехать в рехаб 17 января после концертов в Куршевеле, на Бали и на Пхукете. К концертам рэпер готовится при помощи капельниц.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Концерты Песни Алкоголь Моргенштерн
08 января 2025, 18:05
Певец Руссо подал в суд на Эльдукаева
Global Look Press
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Певец Авраам Руссо обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Он потребовал взыскать деньги с Тархана Эльдукаева, которого обвиняют в покушении на него, сообщил РИА «Новости» адвокат артиста Андрей Алешкин.

«Иск мы заявили на стадии следствия в размере 10 миллионов рублей за моральный вред», - рассказал юрист.

Он добавил, что расследование дела завершилось, и Руссо ознакомили с материалами по нему. На певца напали в 2006 году - злоумышленники расстреляли из автомата его автомобиль. В результате стрельбы погиб охранник артиста, а сам он получил несколько пуль в бедро.

По данным Ura.ru , Эльдукаева также обвиняли в организации покушений на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году, в собственности которых находилась часть площадей Черкизовского рынка в Москве.

Ранее Руссо заявил, что в 2004 году его похитили по указу предпринимателя Тельмана Исмаилова. Артиста удерживали в частном доме в Подмосковье.

Уголовное дело Суд Артисты

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