Седокова не перевела семье Тиммы обещанные деньги на похороны

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«Анна моей маме по телефону выразила намерение оплатить похороны - это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне и спросила о моем банковском счете», - написала Жендецка.

По ее словам, она переслала Анне контакты того, кто занимался финансовой частью похорон. Однако денег от Седоковой этот человек пока так и не получил.

«Поэтому оба утверждения верны - она предложила помощь, но деньги не поступили до сегодняшнего дня», - объяснила сестра баскетболиста.

Она также добавила, что певица уже связалась с банком в США и заявила, что является законным распорядителем счетов Тиммы.

Ранее стало известно, что латвийский следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против Седоковой.